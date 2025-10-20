logo_ukra

BTC/USD

111143

ETH/USD

4046.65

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою
commentss НОВИНИ Всі новини

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою

Єва Лонгорія у 50 років виглядає приголомшливо у відвертій сукні з новою зачіскою

20 жовтня 2025, 11:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Акторка Єва Лонгорія приголомшила минулими вихідними, втиснувши свої форми в неймовірно обтягуючу блискучу сукню, відвідавши гала-вечору музею Академії 2025 року. Одягнувши приголомшливу сукню від дизайнера Elie Saab, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" довела, що у свої 50 виглядає краще, ніж будь-коли, хоча не всі вважали, що сукня на нїй "правильно сидить".

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою - фото 2

Коли користувачі відреагували на блідо-рожеву мерехтливу сукню Єви, хтось задався питанням, чи не варто було її кравцю ще раз спробувати її приміряти. Голлівудську зірку в інших соцмережах називали "величною" та "приголомшливою"! На гала-вечорі також були присутні засновниця SKIMS Кім Кардаш'ян, супермодель Емілі Ратаковські та акторка Сідні Суїні.

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою - фото 2

Зупинившись на сукні без рукавів і зважившись на глибоке декольте з легким пуш-ап ефектом, акторка створила ефект "рідкої шкіри" завдяки вражаючим блискіткам, а вертикальні тканинні смужки додають їй золотистих відблисків.

Єва вразила своїм декольте, а також новою зачіскою – волосся, укладене м’якими шарами всередину створює ефект подовженого каре.

Єва доповнила свій вражаючий образ діамантами з ефектом листя на шиї, які пасували до сережок, легко вигравши гонку за звання найгламурнішого вбрання цього вечора.

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою - фото 2

Шанувальники швидко відреагували, коли Just Jared поділився фотографіями в Instagram.

Один шанувальник швидко розкритикував Єву Лонгорію та відповів: "Ця сукня створена для набагато вищої жінки. Ніби її потрібно пошити на замовлення, щоб вона правильно відповідала мініатюрним пропорціям. Це чудова сукня". Дев'ятьом користувачам сподобалася відповідь. Тим часом Єва поділилася фотографіями зі своєї гламурної ночі в Instagram , отримавши понад 40 000 лайків за три години. "Найкрасивіша жінка на землі", – відповів один шанувальник. "Ця сукня і ви обидві просто вогняні", – захопився інший.

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Ева Лонгорія відзначила свій 50-річний ювілей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини