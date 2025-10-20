Акторка Єва Лонгорія приголомшила минулими вихідними, втиснувши свої форми в неймовірно обтягуючу блискучу сукню, відвідавши гала-вечору музею Академії 2025 року. Одягнувши приголомшливу сукню від дизайнера Elie Saab, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" довела, що у свої 50 виглядає краще, ніж будь-коли, хоча не всі вважали, що сукня на нїй "правильно сидить".

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертим декольте та новою зачіскою

Коли користувачі відреагували на блідо-рожеву мерехтливу сукню Єви, хтось задався питанням, чи не варто було її кравцю ще раз спробувати її приміряти. Голлівудську зірку в інших соцмережах називали "величною" та "приголомшливою"! На гала-вечорі також були присутні засновниця SKIMS Кім Кардаш'ян, супермодель Емілі Ратаковські та акторка Сідні Суїні.

Зупинившись на сукні без рукавів і зважившись на глибоке декольте з легким пуш-ап ефектом, акторка створила ефект "рідкої шкіри" завдяки вражаючим блискіткам, а вертикальні тканинні смужки додають їй золотистих відблисків.

Єва вразила своїм декольте, а також новою зачіскою – волосся, укладене м’якими шарами всередину створює ефект подовженого каре.

Єва доповнила свій вражаючий образ діамантами з ефектом листя на шиї, які пасували до сережок, легко вигравши гонку за звання найгламурнішого вбрання цього вечора.

Шанувальники швидко відреагували, коли Just Jared поділився фотографіями в Instagram.

Один шанувальник швидко розкритикував Єву Лонгорію та відповів: "Ця сукня створена для набагато вищої жінки. Ніби її потрібно пошити на замовлення, щоб вона правильно відповідала мініатюрним пропорціям. Це чудова сукня". Дев'ятьом користувачам сподобалася відповідь. Тим часом Єва поділилася фотографіями зі своєї гламурної ночі в Instagram , отримавши понад 40 000 лайків за три години. "Найкрасивіша жінка на землі", – відповів один шанувальник. "Ця сукня і ви обидві просто вогняні", – захопився інший.

