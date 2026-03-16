Еве Лонгории - 51: как изменилась внешность звезды со времен культового сериала

Голливудская звезда Ева Лонгория 15 марта отмечает свой 51-й день рождения, демонстрируя потрясающую форму, которая, кажется, совсем не подвластна времени. Актриса, снискавшая всемирную славу благодаря роли эксцентричной модели Габриэль Солис, и сегодня остается иконой стиля и образцом ухоженности.

Если сравнивать кадры с первых сезонов "Отчаянных домохозяек", где Ева предстала в образе юной и амбициозной жены бизнесмена, с ее сегодняшними появлениями на красных тротуарах, разница почти незаметна. Сама звезда не раз отмечала в интервью: "Я воспринимаю старение как привилегию, а не как бремя".

Несмотря на то, что с момента выхода первой серии прошло более двух десятилетий, Лонгория сохраняет тот же огонек в глазах и безупречную фигуру. "Секрет моего облика – это дисциплина, постоянные тренировки и любовь к жизни", – делится актриса.

Сегодня именинница не только снимается в кино, но и успешно занимается режиссурой и продюсированием, доказывая, что 51 год – это только начало нового яркого этапа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 50-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" ошеломила поклонников в черном купальнике, который она одела под черную юбку, пишет Daily Mail.

Она одела свой облегающий топ под элегантный, структурированный блейзер с подкладкой на плечах. Добавив сантиметров к своей миниатюрной фигуре, Ева дополнила свой ансамбль парой черных туфель на остром каблуке.

Во время гламурного ужина Ева приветствовала своих гостей, позируя для фотографий вместе с Мар Саура, Вики Мартин Беррокаль, Амори Ноласко и Марией Браво. У нее на лице сияла широкая улыбка, когда ее сфотографировали у ресторана. Образ Евы подчеркивал ее невероятные ноги благодаря прозрачности ткани юбки.