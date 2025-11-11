50-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" приголомшила шанувальників у чорному купальнику, який вона одягла під чорну спідницю, пише Daily Mail.

50-річна Єва Лонгорія продемонструвала стрункі ноги у сміливій прозорій спідниці (ФОТО)

Вона одягла свій облягаючий топ під елегантний, структурований блейзер з підкладкою на плечах.

Додавши сантиметрів до своєї мініатюрної фігури, Єва доповнила свій ансамбль парою чорних туфель на гострому підборі.

Під час гламурної вечері Єва вітала своїх гостей, позуючи для фотографій разом із Мар Саура, Вікі Мартін Беррокаль, Аморі Ноласко та Марією Браво.

У неї на обличчі сяяла широка посмішка, коли її сфотографували біля ресторану. Образ Єви підкреслював її неймовірні ноги завдяки прозорості тканини спідниці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голівудська акторка Єва Лонгорія нещодавно привернула увагу на заході BVLGARI, вийшовши у сміливій червоній сукні. У поєднанні з відповідними аксесуарами та гламурним виглядом її сміливе вбрання миттєво привернуло увагу всіх.

Сукня до підлоги мала глибокий V-подібний виріз та бретельки, що підкреслювали її підтягнуту фігуру. Вона доповнила образ ефектним кольє, сережками в тон та класичним годинником BVLGARI. Щодо макіяжу, Лонгорія обрала гламурний образ зі сміливими червоними губами та лаконічним візажем.

Зачіску вона обрала з прямим волоссям з проділом посередині. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" поділилася кількома фотографіями з вечора в Instagram, підписавши їх: "Про минулу ніч з @bvlgari".

Шанувальники швидко заповнили розділ коментарів, багато хто назвав її "приголомшливою". Один користувач написав: "Червоний — її колір... На Вістерія Лейн і скрізь, куди вона йде". Інший додав: "Просто обожнюю цей образ".