Евровидение-2025: каким странам Украина дала самые высокие баллы в финале шоу

В субботу, 17 мая состоялся финал ожидаемого любителями музыки песенного конкурса "Евровидение-2025" в Швейцарии. 26 стран представили свои номера и боролись за победу в шоу.

Евровидение-2025. Фото: из открытых источников

После завершения всех выступлений конкурсантов уже традиционно началось объявление результатов голосования жюри 37 стран. Среди них была и Украина. В частности, певица Jerry Heil, которая была спикером от нашей страны, рассказала, как распределились голоса национального жюри.

Так самую высокую оценку (12 баллов) украинцы отдали дуэту Abor & Tynna из Германии, который исполнял композицию "Baller".

Далее еще девять стран получили оценки от Украины:

10 баллов — группа Remember Monday из Великобритании за песню "What The Hell Just Happened?"

8 баллов — Lucio Corsi из Италии за композицию "Volevo essere un duro"

7 баллов — Zoë Më из Швейцарии за песню "Voyage"

6 баллов — группа Tautumeitas из Латвии за трек "Bur Man Laimi"

5 баллов — Tommy Cash из Эстонии за песню "Espresso Macchiato"

4 балла — группа Napa из Португалии за композицию "Deslocado"

3 балла — Laura Thorn из Люксембурга за песню "La Poupée Monte Le Son"

2 балла — Yuval Raphael из Израиля за трек "New Day Will Rise"

1 балл — JJ из Австрии за песню "Wasted Love".

Интересно, что как раз представитель Австрии певец JJ с песней "Wasted Love" покорил сердца зрителей и жюри, одержав победу.

