Евровидение во время войны: украинцы ответили, поддерживают ли участие Украины

Большинство украинцев не возражают против участия страны в Евровидении, однако в то же время критически относятся к использованию бюджетных средств на это. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно исследованию, 70% респондентов поддерживают или не имеют возражений по поводу участия Украины в конкурсе. В то же время, 27% считают это неуместным в условиях полномасштабной войны.

Однако вопрос финансирования вызывает гораздо больше споров. Среди тех, кто поддерживает участие, лишь 12% считают оправданным использование государственного бюджета для организации нацотбора. Еще 16% допускают финансирование, но без масштабных шоу. Наибольшая доля 42% – убеждена, что расходы следует перевести на спонсоров.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отмечает: с 2022 года в Украине идет дискуссия о балансе между финансированием обороны и других сфер, в частности культуры. По его словам, чрезмерное сокращение таких расходов может иметь долгосрочные негативные последствия.

В то же время, эксперт отмечает, что участие в Евровидении имеет ряд косвенных преимуществ – от популяризации украинских исполнителей до поддержки международного внимания к Украине и улучшения морального состояния общества.

Опрос проводился в феврале 2026 методом телефонных интервью. Всего было опрошено 2004 респондента по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных регионов.

В 2026 году Украину на конкурсе представит певица Leléka. Гранд-финал намечен на 16 мая, а полуфиналы – на 12 и 14 мая.

