Євробачення під час війни: українці відповіли, чи підтримують участь України

Більшість українців не заперечують проти участі країни у Євробаченні, однак водночас критично ставляться до використання бюджетних коштів на це. Про це свідчать результати опитування Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно з дослідженням, 70% респондентів підтримують або не мають заперечень щодо участі України у конкурсі. Водночас 27% вважають це недоречним в умовах повномасштабної війни.

Однак питання фінансування викликає значно більше суперечок. Серед тих, хто загалом підтримує участь, лише 12% вважають виправданим використання державного бюджету для організації нацвідбору. Ще 16% допускають фінансування, але без масштабних шоу. Найбільша частка 42% — переконана, що витрати варто перекласти на спонсорів.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголошує: з 2022 року в Україні триває дискусія про баланс між фінансуванням оборони та інших сфер, зокрема культури. За його словами, надмірне скорочення таких витрат може мати довгострокові негативні наслідки.

Водночас експерт зазначає, що участь у Євробаченні має низку непрямих переваг – від популяризації українських виконавців до підтримки міжнародної уваги до України та покращення морального стану суспільства.

Опитування проводилося у лютому 2026 року методом телефонних інтерв’ю. Загалом було опитано 2004 респонденти по всій території України, за винятком тимчасово окупованих регіонів.

У 2026 році Україну на конкурсі представить співачка Leléka. Гранд-фінал запланований на 16 травня, а півфінали – на 12 і 14 травня.

після тріумфу у Нацвідборі 7 лютого співачка LELÉKA стала офіційною представницею України на Євробачення-2026 з піснею Ridnym. Однак уже за кілька тижнів після оголошення результати букмекерських прогнозів помітно змінилися не на користь України.