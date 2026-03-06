Фагот расстался с Ольгой Навроцкой после 16 лет вместе: дизайнер впервые подтвердила разрыв

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта , известный под сценическим именем Фагот , разошелся со своей многолетней партнершей — дизайнером Ольгой Навроцкой . Пара была вместе более 16 лет .
Фагот и Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений
О завершении отношений публично сообщила сама Навроцкая. По словам телеведущей Марички Падалко , дизайнер написала ей о разрыве буквально накануне выхода интервью в YouTube-проекте "Маричка" , героиней которого она стала.
Пока что дизайнер не раскрывает причин расставания. В то же время, она пообещала, что впоследствии может поделиться подробностями.
По словам ведущей, главное сейчас поддержать Навроцкую и пожелать ей счастья независимо от жизненных решений.
Когда пара прекратила отношения, официально не сообщается. Однако в сети предполагают, что это могло произойти еще в 2025 году . Осенью в соцсетях распространялось видео, на котором Фагот ходит по городу, держась за руки с молодой девушкой. Тогда многие пользователи предположили, что музыкант и дизайнер уже могли не быть вместе.
Олег Михайлюта — один из самых известных украинских музыкантов, фронтмен группы "Танец на майдане Конго" (ТНМК) , много лет остается одной из ключевых фигур украинской музыкальной сцены.
Ольга Навроцкая — известная украинская дизайнер, стилистка и автор многочисленных модных проектов. В течение многих лет она была не только партнершей музыканта, но и его творческой поддержкой.
Пара считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, поэтому новость об их расставании вызвала оживленное обсуждение среди поклонников .
Читайте также в "Комментариях", что на Буковине женщина родила десятого ребенка.