Фагот расстался с Ольгой Навроцкой после 16 лет вместе: дизайнер впервые подтвердила разрыв

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта , известный под сценическим именем Фагот , разошелся со своей многолетней партнершей — дизайнером Ольгой Навроцкой . Пара была вместе более 16 лет .

Фагот и Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений

О завершении отношений публично сообщила сама Навроцкая. По словам телеведущей Марички Падалко , дизайнер написала ей о разрыве буквально накануне выхода интервью в YouTube-проекте "Маричка" , героиней которого она стала.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом)", — отметила Падалко в своем Instagram.

Пока что дизайнер не раскрывает причин расставания. В то же время, она пообещала, что впоследствии может поделиться подробностями.

По словам ведущей, главное сейчас поддержать Навроцкую и пожелать ей счастья независимо от жизненных решений.

Когда пара прекратила отношения, официально не сообщается. Однако в сети предполагают, что это могло произойти еще в 2025 году . Осенью в соцсетях распространялось видео, на котором Фагот ходит по городу, держась за руки с молодой девушкой. Тогда многие пользователи предположили, что музыкант и дизайнер уже могли не быть вместе.

Олег Михайлюта — один из самых известных украинских музыкантов, фронтмен группы "Танец на майдане Конго" (ТНМК) , много лет остается одной из ключевых фигур украинской музыкальной сцены.

Ольга Навроцкая — известная украинская дизайнер, стилистка и автор многочисленных модных проектов. В течение многих лет она была не только партнершей музыканта, но и его творческой поддержкой.

Пара считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, поэтому новость об их расставании вызвала оживленное обсуждение среди поклонников .

