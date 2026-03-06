logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Фагот расстался с Ольгой Навроцкой после 16 лет вместе: дизайнер впервые подтвердила разрыв
commentss НОВОСТИ Все новости

Фагот расстался с Ольгой Навроцкой после 16 лет вместе: дизайнер впервые подтвердила разрыв

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта и дизайнер Ольга Навроцкая больше не вместе. О завершении многолетних отношений стало известно перед выходом нового интервью дизайнера.

6 марта 2026, 13:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта , известный под сценическим именем Фагот , разошелся со своей многолетней партнершей — дизайнером Ольгой Навроцкой . Пара была вместе более 16 лет .

Фагот расстался с Ольгой Навроцкой после 16 лет вместе: дизайнер впервые подтвердила разрыв

Фагот и Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений

О завершении отношений публично сообщила сама Навроцкая. По словам телеведущей Марички Падалко , дизайнер написала ей о разрыве буквально накануне выхода интервью в YouTube-проекте "Маричка" , героиней которого она стала.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом)", — отметила Падалко в своем Instagram.

Пока что дизайнер не раскрывает причин расставания. В то же время, она пообещала, что впоследствии может поделиться подробностями.

По словам ведущей, главное сейчас поддержать Навроцкую и пожелать ей счастья независимо от жизненных решений.

Когда пара прекратила отношения, официально не сообщается. Однако в сети предполагают, что это могло произойти еще в 2025 году . Осенью в соцсетях распространялось видео, на котором Фагот ходит по городу, держась за руки с молодой девушкой. Тогда многие пользователи предположили, что музыкант и дизайнер уже могли не быть вместе.

Олег Михайлюта — один из самых известных украинских музыкантов, фронтмен группы "Танец на майдане Конго" (ТНМК) , много лет остается одной из ключевых фигур украинской музыкальной сцены.

Ольга Навроцкая — известная украинская дизайнер, стилистка и автор многочисленных модных проектов. В течение многих лет она была не только партнершей музыканта, но и его творческой поддержкой.

Пара считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, поэтому новость об их расставании вызвала оживленное обсуждение среди поклонников .

Читайте также в "Комментариях", что на Буковине женщина родила десятого ребенка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости