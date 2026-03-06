Фагот розлучився з Ольгою Навроцькою після 16 років разом: дизайнерка вперше підтвердила розрив

Рубрики
Фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта, відомий під сценічним ім’ям Фагот, розійшовся зі своєю багаторічною партнеркою — дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Пара була разом понад 16 років.
Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків
Про завершення стосунків публічно повідомила сама Навроцька. За словами телеведучої Марічки Падалко, дизайнерка написала їй про розрив буквально напередодні виходу інтерв’ю у YouTube-проєкті "Марічка", героїнею якого вона стала.
Поки що дизайнерка не розкриває причин розставання. Водночас вона пообіцяла, що згодом може поділитися подробицями.
За словами ведучої, головне зараз — підтримати Навроцьку та побажати їй щастя незалежно від життєвих рішень.
Коли саме пара припинила стосунки, офіційно не повідомляється. Проте у мережі припускають, що це могло статися ще у 2025 році. Восени в соцмережах поширювалося відео, на якому Фагот прогулюється містом, тримаючись за руки з молодою дівчиною. Тоді багато користувачів припустили, що музикант і дизайнерка вже могли не бути разом.
Олег Михайлюта — один із найвідоміших українських музикантів, фронтмен гурту "Танок на майдані Конґо" (ТНМК), який багато років залишається однією з ключових фігур української музичної сцени.
Ольга Навроцька — відома українська дизайнерка, стилістка та авторка численних модних проєктів. Протягом багатьох років вона була не лише партнеркою музиканта, а й його творчою підтримкою.
Пара вважалася однією з найміцніших у українському шоу-бізнесі, тому новина про їхнє розставання викликала жваве обговорення серед шанувальників.
