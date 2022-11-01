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Актуально Фанаты в шоке: роль Геральта в сериале "Ведьмак" от Netflix сыграет другой актер

Об этом сообщили в социальной сети Instagram представители стримингового сервиса Netflix. Данная новость вызвала огромный резонанс в фанатском сообществе.

сегодня, 17:32
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Автор:

Анна Нестерова

Актер Генри Кавилл, который исполнил роль легендарного охотника на монстров Геральта из Ривии в трех частях сериала "Ведьмак" от Netflix, больше не будет сниматься в продолжении фантастической телесаги.

Фанаты в шоке: роль Геральта в сериале "Ведьмак" от Netflix сыграет другой актер

Генри Кавилл в роли Ведьмака

Об этом стало известно из заявления представителей стримингового сервиса в Instagram. Также свой уход из проекта подтвердил и сам актер, который опубликовал соответствующий пост на своей странице в соцсети.

Как оказалось, место Генри Кавилла займет известный голливудский актер Лиам Хемсворт, который известен по ролям в фильмах "Голодные игры", "Неудержимые 2" и "День Независимости: Возрождение".

Стоит отметить, что фанаты вселенной Ведьмака резко негативно восприняли новость о замене Генри Кавилла другим актером и многие начали писать о том, что на этом сериал для них "завершится".

Сам же Генри Кавилл спокойно покинул проект и заявил, что он планирует вернуться к роли Супермена и попробовать свои силы в новом фильме о британских шпионах от Гая Ричи. Актер посетовал на то, что работа над сериалом "Ведьмак" занимала очень много времени и не давала ему развиваться в профессиональном плане.

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт примерит мантию Белого Волка. Я передаю эстафету с благоговением перед временем, проведенным в образе Геральта и с энтузиазмом жду того, как Лиам воплотит на экранах одного из самых увлекательных и продуманных литературных персонажей", отметил на своей странице в Instagram Генри Кавилл.

Для справки: Сериал "Ведьмак" от Netflix — это американо-польский фэнтезийный сериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея СапковскогоПремьера первого сезона состоялась на стриминг-сервисе Netflix 20 декабря 2019 года, премьера второго сезона — 17 декабря 2021 года. В сентябре 2021 года был анонсирован третий сезон, премьера которого должна состояться летом 2023 года. 

Интересно, что еще до выхода третьего сезона представители Netflix заявили о том, проект был автоматически продлен на 4 и 5 сезоны. О дате начал съемок этих сезонов на данный момент ничего не известно.

Ранее, "Комментарии" сообщали о том, когда выйдет второй сезон сериала "Дом дракона", рассказывающий о доме Таргариенов.



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