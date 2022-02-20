Финалистка "Мисс Англия" Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото

Сегодня нашей героиней стала Милли Эвератт – 22-летняя финалистка конкурса красоты "Мисс Англия", отказавшаяся от карьеры модели, чтобы сесть за руль огромного грузовика. Девушка мечтает стать дальнобойщицей, чтобы сломать стереотипы в профессии, которую принято считать мужской, пишет Радіо MAXIMUM.

Милли Эвератт - фото из откртытых источников





Эвератт живет в Линкольншире и является дочерью фермера. Раньше она пробовала себя в роли модели, следуя примеру своей сестры. Красавица не только дошла до финала "Мисс Англия", но и получила корону "Мисс благотворительность" в 2018 году, поскольку собрала больше денег на добрые дела.





Сейчас она по пути к получению лицензии водителя грузового автомобиля класса 1 и класса 2, что позволит девушке управлять 44-тонными фурами.





Милли уже привыкла ездить на тракторах на ферме своего отца и считает, что переход к огромным грузовикам – это логичный шаг вперед. Она сказала, что решилась на новую работу на фоне того, что в Великобритании наблюдается нехватка дальнобойщиков.





Жительница Великобритании добавила, что надеется вдохновить других женщин заниматься тем, что им нравится. "Я не боюсь испачкать руки", – заявила она.





А еще Милли объяснила, что в 18-летнем возрасте пыталась получить водительское удостоверение для поездок на грузовиках, но планам помешала пандемия. Вместе с тем, у Эвератт у Instagram немало горячих фото.





Напомним, в июне прошлого года популярный бренд Victoria's Secret прекратил сотрудничество с моделями с идеальными фигурами, которых называли "ангелами". Теперь компания предлагает контракты женщинам, имеющим в первую очередь интересную внешность, какие-то общественные достижения, также приглашают к работе моделей plus-size, трансгендеров и т.д. Так, в новой коллекции американской фирмы нижнего белья и одежды для женщин снялась модель с синдромом Дауна.

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