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Финалистка "Мисс Англия" Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото

Милли Эвератт уже привыкла ездить на тракторах на ферме своего отца и считает, что переход к огромным грузовикам – это логичный шаг вперед

20 февраля 2022, 23:38
Автор:

Ольга Чародий
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Сегодня нашей героиней стала Милли Эвератт – 22-летняя финалистка конкурса красоты "Мисс Англия", отказавшаяся от карьеры модели, чтобы сесть за руль огромного грузовика. Девушка мечтает стать дальнобойщицей, чтобы сломать стереотипы в профессии, которую принято считать мужской, пишет Радіо MAXIMUM. 

Финалистка "Мисс Англия" Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото

Милли Эвератт - фото из откртытых источников

Финалистка ”Мисс Англия” Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото - фото 2

Эвератт живет в Линкольншире и является дочерью фермера. Раньше она пробовала себя в роли модели, следуя примеру своей сестры. Красавица не только дошла до финала "Мисс Англия", но и получила корону "Мисс благотворительность" в 2018 году, поскольку собрала больше денег на добрые дела.

Финалистка ”Мисс Англия” Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото - фото 3

Сейчас она по пути к получению лицензии водителя грузового автомобиля класса 1 и класса 2, что позволит девушке управлять 44-тонными фурами.

Финалистка ”Мисс Англия” Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото - фото 4

Милли уже привыкла ездить на тракторах на ферме своего отца и считает, что переход к огромным грузовикам – это логичный шаг вперед. Она сказала, что решилась на новую работу на фоне того, что в Великобритании наблюдается нехватка дальнобойщиков.

Финалистка ”Мисс Англия” Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото - фото 5

Жительница Великобритании добавила, что надеется вдохновить других женщин заниматься тем, что им нравится. "Я не боюсь испачкать руки", – заявила она.

Финалистка ”Мисс Англия” Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото - фото 6

А еще Милли объяснила, что в 18-летнем возрасте пыталась получить водительское удостоверение для поездок на грузовиках, но планам помешала пандемия. Вместе с тем, у Эвератт у Instagram немало горячих фото.

Финалистка ”Мисс Англия” Милли Эвератт стала дальнобойщицей. Откровенные фото - фото 7

Напомним, в июне прошлого года популярный бренд Victoria's Secret прекратил сотрудничество с моделями с идеальными фигурами, которых называли "ангелами". Теперь компания предлагает контракты женщинам, имеющим в первую очередь интересную внешность, какие-то общественные достижения, также приглашают к работе моделей plus-size, трансгендеров и т.д. Так, в новой коллекции американской фирмы нижнего белья и одежды для женщин снялась модель с синдромом Дауна.


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Источник: https://maximum.fm/divchina-tizhnya-finalistka-mis-angliya-milli-everatt-yaka-stala-dalekobijniceyu_n201717
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