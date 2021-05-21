Финалистка шоу "Холостяк-11" одела свадебном платье

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Ольга Чародий
Одна из финалисток проекта Юлия Бельченко "Зайка"
опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как ее готовили к
финальной церемонии.
Юлия Бельченко (фото из открытых источников)
В ролике девушка предстала в белом обтягивающем платье,
расшитом пайетками, и с объемными оборками внизу. Волосы ее были собраны в
гладкий высокий пучок. В макияже акцент был сделан на черных стрелках. На шею и
плечи ей повесили украшение с камнями.
По ее словам, начались приготовления, прическа, макияж,
платье.
Напомним, Дарья Хлыстун поделилась рассказом о том, как экс-"холостяк" отреагировал на новость о том, что скоро станет отцом. По словам будущей мамы, она хотела разыграть любимого или хотя-бы снять его реакцию на видео, однако, от волнения не сделала ничего такого. После получения положительного теста на беременность Хлыстун во время ужина сообщила Максиму Михайлюку о том, что ей необходимо сдать кровь "на всякий случай", однако супруг сразу понял в чем дело. "Макс все понял и спросил „Ты что, беременна?“ и вы бы видели его глаза, он точно ждал только положительный ответ", — Рассказала Хлыстун.
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