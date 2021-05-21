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Финалистка шоу "Холостяк-11" одела свадебном платье

В ролике девушка предстала в белом обтягивающем платье

21 мая 2021, 23:57
Автор:

Ольга Чародий

Одна из финалисток проекта Юлия Бельченко "Зайка" опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как ее готовили к финальной церемонии.

Финалистка шоу "Холостяк-11" одела свадебном платье

Юлия Бельченко (фото из открытых источников)

В ролике девушка предстала в белом обтягивающем платье, расшитом пайетками, и с объемными оборками внизу. Волосы ее были собраны в гладкий высокий пучок. В макияже акцент был сделан на черных стрелках. На шею и плечи ей повесили украшение с камнями.

"Утро невесты. Открыв глаза, я поняла, что тот самый долгожданный и волнительный день настал. Не знаю, как описать это настроение — и радость, и тревога, и куча мыслей одновременно. В дверь постучали, это была моя редактор с командой стилистов. Они радовались и переживали вместе со мной, за эти 3 месяца мы стали одной командой", — написала Юлия.

По ее словам, начались приготовления, прическа, макияж, платье.

"Даже не помню уже как все происходило, мои мысли были далеко, я думала о нем, его решении и о том, что будет после. — Готово! — услышала я и поняла, что, пока мысленно летала в облаках, стилисты уже собрали меня", -  добавила  девушка.

Напомним,  Дарья Хлыстун поделилась рассказом о том, как экс-"холостяк" отреагировал на новость о том, что скоро станет отцом. По словам будущей мамы, она хотела разыграть любимого или хотя-бы снять его реакцию на видео, однако, от волнения не сделала ничего такого. После получения положительного теста на беременность Хлыстун во время ужина сообщила Максиму  Михайлюку о том, что ей необходимо сдать кровь "на всякий случай", однако супруг сразу понял в чем дело. "Макс все понял и спросил „Ты что, беременна?“ и вы бы видели его глаза, он точно ждал только положительный ответ", — Рассказала Хлыстун.


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Источник: https://www.instagram.com/julz_seven/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e9f63d6f-0919-42af-8ccd-7b2033e56588
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