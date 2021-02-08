Дарья Хлыстун рассказала о реакции «Холостяка» на ее беременность

Модель Дарья Хлыстун которая вместе с экс-"холостяком" Максом Михайлюком ждут ребенка, рассказала в Instagram о первой реакции супруга на новость о ее беременности.

Дарья Хлыстун ( фото из открытых источников)

Так, Дарья Хлыстун поделилась рассказом о том, как экс-"холостяк" отреагировал на новость о том, что скоро станет отцом.

По словам будущей мамы, она хотела разыграть любимого или хотя-бы снять его реакцию на видео, однако, от волнения не сделала ничего такого.

После получения положительного теста на беременность Хлыстун во время ужина сообщила Максиму Михайлюку о том, что ей необходимо сдать кровь "на всякий случай", однако супруг сразу понял в чем дело.

"Макс все понял и спросил „Ты что, беременна?“ и вы бы видели его глаза, он точно ждал только положительный ответ", — Рассказала Хлыстун.

По ее словам, муж очень ждал счастливую новость и обрадовался, узнав, что скоро станет отцом.

Напомним, участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье. Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот.

А его супруга позже на странице в своем Даша Instargam в свою очередь призналась, на каком месяце беременности находится. Пользователи в Instagram обрадовались новости от супружеской пары и бросились поздравлять их с грядущим пополнением, усыпав пожеланиями семейного счастья.

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