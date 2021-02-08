logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.02.2021

BTC/USD

43363.96

ETH/USD

1707.94

LTC/USD

162.64

НБУ 08.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Дарья Хлыстун рассказала о реакции «Холостяка» на ее беременность
commentss НОВОСТИ Все новости

Дарья Хлыстун рассказала о реакции «Холостяка» на ее беременность

По словам красавицы Дашы Хлыстун, положительный тест на беременность вызвал у нее настолько смешанные эмоции, что она тут же решила поделиться новостью с мужем

сегодня, 21:52
Автор:

Ольга Чародий

Модель Дарья Хлыстун которая вместе с экс-"холостяком" Максом Михайлюком ждут ребенка, рассказала в Instagram о первой реакции супруга на новость о ее беременности.

Дарья Хлыстун рассказала о реакции «Холостяка» на ее беременность

Дарья Хлыстун ( фото из открытых источников)

Так, Дарья Хлыстун поделилась рассказом о том, как экс-"холостяк" отреагировал на новость о том, что скоро станет отцом.

По словам будущей мамы, она хотела разыграть любимого или хотя-бы снять его реакцию на видео, однако, от волнения не сделала ничего такого.

После получения положительного теста на беременность Хлыстун во время ужина сообщила Максиму  Михайлюку о том, что ей необходимо сдать кровь "на всякий случай", однако супруг сразу понял в чем дело.

"Макс все понял и спросил „Ты что, беременна?“ и вы бы видели его глаза, он точно ждал только положительный ответ", — Рассказала Хлыстун.

По ее словам, муж очень ждал счастливую новость и обрадовался, узнав, что скоро станет отцом.

Напомним,  участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье. Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот.  

А его супруга позже на странице в своем Даша Instargam  в свою очередь призналась, на каком месяце беременности находится. Пользователи в Instagram обрадовались новости от супружеской пары и бросились поздравлять их с грядущим пополнением, усыпав пожеланиями семейного счастья.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CLCbvEyhTrO/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ