Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

48-летняя звезда фильмов "Красотки в бегах" и "Повар на колесах" София Вергара заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых актрис мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes.

София Вергара | Steve Granitz

Согласно данным, годовой доход актрисы составил 43 миллиона долларов. Впрочем, София получает звание "Самой высокооплачиваемой актрисы" американского телевидения уже не первый год, и по всей видимости, не собирается сдавать позиций.

На втором месте оказалась звезда "Малефисенты" Анджелина Джоли. Ее доход составил 35,5 млн долларов, за один фильм "Вечные" знаменитость получила не менее 10 млн.

И тройку лидеров замыкает актриса Галь Гадот, наиболее известная ролью Чудо-женщины. Ее годовой доход оценивают в 31,5 млн долларов.

В списке Forbes также оказались такие голливудские звезды, как Николь Кидман, Мерил Стрип, Эмили Блан и другие.

Что касается мужского рейтинга, то лидирующую позицию продолжает удерживать актер Дуэйн "Скала" Джонсон, доход которого составил 87,5 млн долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто стал самой трудолюбивой актрисой Голливуда.

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