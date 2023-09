Forbes определил самых влиятельных креаторов мира: Top-2023

Forbes определил самых влиятельных креаторов мира, которые как создатели, инфлюэнсеры, стримеры и влогеры в социальных сетях задают тон в сфере развлечений и рекламы. "Комментарии" представляют первую десятку рейтинга.

Самые популярные креаторы 2023-го

Первый в рейтинге Имми Дональдсон (MrBeast), который при помощи 312 млн подписчиков заработал $82 млн. Как отмечают в Forbes, сила и популярность MrBeast проистекают из его видеороликов и трюков, в том числе выживания в Антарктиде в течение 50 часов и строительства шоколадной фабрики Вонка. Свои ролики в YouTube он использовал для того, чтобы заработать состояние на цифровой рекламе и построить реальную империю. Так, в нее вошли закусочные Feastables и сеть ресторанов MrBeast Burgers, а также обширную линейку товаров Donaldson.



Вторым в списке идет Олажиде Олатунджи, который смог заработать 24 млн. долларов и может похвастаться 112 млн. фолловеров. Привлекая своим диковинным юмором, он постепенно превратился из комика в рэпера и боксера, выпустив два сингла в 2023 году и заключив многолетний дистрибьюторский контракт со своей промоутерской компанией Misfits Boxing. Он является лицом Prime Hydration вместе с Логаном Полом (№6 в списке лучших авторов).

Джейк Пол смог привлечь 66 млн. подписчиков, получив прибыль $34 млн. Звезде Vine, ставшему боксером, чьи трюки на YouTube, такие как неожиданные татуировки, поедание собачьего корма и купание в Icy Hot, привлекли миллионы фанатов. Они также вызвал споры, включая обвинения в сексуальных домогательствах и мошенничестве с фанатами. Так или иначе, но "Форбс" называет Пола за его способность организовывать зрелища одним из самых высокооплачиваемым спортсменов в 2022 году. Его спонсором стал энергетик Celsius, а сам лг основал приложение для ставок на спорт Betr, которое собрало 50 миллионов долларов.

Ретт и Линк и их 51 миллион подписчиков смогли заполучить $35 млн. Два бывших инженера, дружившие со школы, — настоящие имена Ретт Джеймс Маклафлин и Чарльз Линкольн "Линк" Нил III — начали публиковать комедийные шоу на YouTube в 2006 году. В настоящий момент они основали развлекательную компанию, в которой работает свыше ста человек. Они создают на YouTube ежедневное шоу "Доброе мифическое утро", кулинарное шоу "Мифическая кухня" и канал комедийных скетчей Smosh для своих 18 миллионов подписчиков. Кроме этого, парочка бывших инженеров выступает с концертами и ведет прямые трансляции мероприятий, а также выпускает книг и телешоу.

Чарли Д’Амелио стала лицом Prada и ходячей рекламой Amazon, CeraVe и SKIMS, линии одежды, соучредителем которой является Ким Кардашьян. Она лидер среди женщин-креаторов в TikTok с 213 млн. подписчиков и $23 млн. прибыли. Ее семья снимает третий сезон своего реалити-сериала "Шоу Д'Амелио", а также управляет недавно запущенным обувным брендом D'Amelio Footwear. При этом самой Чарли еще не исполнилось и 20 лет.

Логан Пол развлекает публику тем, что показывает на ЮТуб трюки с раздачей iPhone и борьбой со знаменитостями, такими как Кевин Харт. Канал привлек 23,6 миллиона подписчиков, но тревожные и бестактные видео Пола, в том числе показ трупа в "лесе самоубийц" в Японии, привели к тому, что его временно демонетизировали на платформе. Тем не менее, он может быть доволен $21 млн. и 74 млн. подписчиков.

Эллиот Тебеле (F*ckJerry) заработал $30 млн. Его аккаунты, в том числе F*ckJerry, BeigeCardigan, DudeWithSign и JerryNews, привлекают до 40 миллионов подписчиков. Основные доходы ему приносят наборы настольных игр, в которые входит его игра для вечеринок "What Do You Meme", которая продается по всей стране в Target, Walmart и Amazon. Сам же он уже начал заниматься алкогольным бизнесом, выпустив вирусный бренд текилы Jaja.

Эмма Чемберлен смогла заработать $20 млн. После съемок видео на YouTube в доме своей матери Эмма Чемберлен бросила школу, собрала 27,9 миллиона подписчиков и превратила свой сухой юмор и страсть к моде в империю образа жизни. Она смогла заключить сделку с Louis Vuitton, и продолжает налаживать партнерские отношения с такими компаниями, как Cartier, Lancome, Levi’s, Aritzia и Canon. Также ее компания по производству напитков Chamberlain Coffee продает товары в Walmart и Sprouts.



Мэтт Райф смог заполучить $25 млн. и интерес 22 млн. подписчиков. Стендап-комик использует славу в социальных сетях, чтобы продавать билеты на живые выступления. После десяти лет выступлений в небольших клубах Райф обрел известность в TikTok после того, как клип, в котором он шутит с поклонницей, стал вирусным. Он сбыл более 750 000 билетов на свой международный тур. А его специальный стендап Netflix "Естественный отбор" выйдет в эфир позднее в этом году.

Брент Ривера освоил несколько самых популярных в мире социальных сетей — начиная с Vine, затем YouTube и, наконец, TikTok, — где его комедийные видеоролики (в которых часто фигурирует его младшая сестра Лекси) теперь привлекают аудиторию в 50 миллионов поклонников. Среди его партнеров Starbucks, Xbox и Prada. А в его финансовом активе $17,5 млн.

