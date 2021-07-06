Фотографии стримерки Кэтлин Сирагузы, которая появляется перед камерой голой



















Представляем вашему вниманию раскованную Кэтлин Сирагузу — одну из самых популярных блогерок и стримерок на Twitch, где ее больше знают как Amouranth, пишет Радио MAXIMUM.

Кэтлин Сирагуза (фото из открытых источников)

Девушка родилась в штате Техас, где со школьных лет начала заниматься стримингом. Позже в дополнение к аккаунту на Twitch красавица создает страницы в Instagram и YouTube и берет псевдоним Amouranth.





Тогда Кэтлин начинает плодотворно заниматься косплеем, который часто имеет довольно пикантный характер и который иногда пересекается с эротикой. Особую популярность она получила благодаря образам Черной вдовы, Spider-Gwen, Харли Квин, Чудо-женщины и Джил Валентайн.





Самая большая армия поклонников у девушки в Instagram — там ее подписано 4,5 миллиона человек. На Twitch за шаловливой стримеркой следят 3,7 миллиона пользователей, а на YouTube-канале — почти 615 000 фолловеров. Но и это не удивительно, ведь Кэтлин создает много откровенного контента: красавица фотографируется в смелом белье, сексуальных купальных и имеет страницу на OnlyFans, где постит голые снимки. И однажды Twitch даже пришлось забанить девушку за пикантный стрим.









Amouranth была заблокирована после, казалось бы, невинной игры со своей собакой. Во время прямой трансляции девушка просто присела поближе к собаке и стала гладить его, разговаривая при этом с одним из подписчиков. И все бы ничего, но вдруг стало заметно, что под юбкой у нее нет даже нити. После этого казуса Кэтлин не могла зайти на Twitch целый месяц. Этот инцидент можно увидеть в ролике ниже.

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