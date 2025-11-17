logo

Фронтмена группы СКАЙ Олега Собчука госпитализировали в предынфарктном состоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

Фронтмена группы СКАЙ Олега Собчука госпитализировали в предынфарктном состоянии

Музыканту стало плохо вечером 13 ноября – его срочно доставили в больницу, где врачам удалось стабилизировать состояние.

17 ноября 2025, 19:30
Автор:
Проніна Анна

Фронтмена украинской рок-группы СКАЙ Олега Собчука вечером 13 ноября срочно госпитализировали в предынфарктном состоянии. Об этом сообщили на официальной странице группы в Facebook. Хотя пост впоследствии удалили, информацию уже распространили ряд украинских СМИ, среди которых Эспрессо Запад и Волынские новости.

Украинского 45-летнего рок-музыканта госпитализировали с предынфарктным состоянием

Украинского 45-летнего рок-музыканта госпитализировали с предынфарктным состоянием

По сообщениям медиков, Собчуку внезапно стало плохо, и состояние быстро ухудшалось, что требовало немедленной госпитализации. Врачи диагностировали предынфарктное состояние и оперативно оказали помощь. Благодаря своевременному вмешательству состояние 45-летнего музыканта удалось стабилизировать, он находится в больнице под круглосуточным наблюдением кардиологов. Сейчас специалисты продолжают обследование, чтобы предотвратить возможные осложнения.

В сообщении группы отмечалось, что артист чувствует себя лучше, но нуждается в покое и восстановлении. Команда СКАЙ поблагодарила врачей за скорость и профессионализм, а также попросила фанатов с пониманием отнестись к ситуации.

Группа СКАЙ, основанная в 2001 году в Тернополе, более чем за два десятилетия стала одним из самых известных украинских рок-коллективов. Собчук является неизменным фронтменом группы и автором большинства хитов – среди них Легкомысленная, Я тебя люблю, Тебя это может убить, Не отступать и не сдаваться. В последние годы коллектив активно выступал с благотворительными концертами в поддержку ВСУ и волонтерских инициатив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в ВСУ заявили о страшном преступлении украинских певцов в отношении государства. Украинский музыкант и общественный деятель Ярмак выразил резкую позицию по поводу действий отдельных популярных артистов и их поведения в прошлом. Артист подчеркнул, что хотя сегодня некоторые исполнители активно отказываются от связей со страной-агрессором и переводят свои старые русскоязычные хиты на украинский язык, это не изменяет его отношение к их предыдущим поступкам.



