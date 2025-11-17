logo_ukra

Фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука госпіталізували у передінфарктному стані
commentss НОВИНИ Всі новини

Фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука госпіталізували у передінфарктному стані

Музиканту стало зле ввечері 13 листопада – його терміново доправили до лікарні, де лікарям вдалося стабілізувати стан.

17 листопада 2025, 19:30
Автор:
avatar

Проніна Анна

Фронтмена українського рок-гурту СКАЙ Олега Собчука ввечері 13 листопада терміново госпіталізували у передінфарктному стані. Про це спершу повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook. Хоча пост згодом видалили, інформацію вже поширили низка українських ЗМІ, серед яких Еспресо Захід та Волинські новини.

Фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука госпіталізували у передінфарктному стані

Українського 45-річного рок-музиканта госпіталізували з передінфарктним станом

За повідомленнями медиків, Собчуку раптово стало зле, і стан швидко погіршувався, що потребувало негайної госпіталізації. Лікарі діагностували передінфарктний стан та оперативно надали допомогу. Завдяки своєчасному втручанню стан 45-річного музиканта вдалося стабілізувати, він перебуває у лікарні під цілодобовим наглядом кардіологів. Наразі фахівці продовжують обстеження, щоб запобігти можливим ускладненням.

У повідомленні гурту зазначалося, що артист почувається краще, але потребує спокою та відновлення. Команда СКАЙ подякувала лікарям за швидкість та професійність, а також попросила фанатів із розумінням поставитися до ситуації.

Гурт СКАЙ, заснований у 2001 році в Тернополі, за понад два десятиліття став одним із найвідоміших українських рок-колективів. Собчук є незмінним фронтменом гурту та автором більшості хітів – серед них Легковажна, Я тебе люблю, Тебе це може вбити, Не відступати і не здаватися. Останні роки колектив активно виступав із благодійними концертами на підтримку ЗСУ та волонтерських ініціатив.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у ЗСУ заявили про страшний злочин українських співаків щодо держави. Український музикант і громадський діяч Ярмак висловив різку позицію щодо дій окремих популярних артистів і їхньої поведінки в минулому. Артист підкреслив, що хоча сьогодні деякі виконавці активно відмовляються від зв’язків із країною-агресором і перекладають свої старі російськомовні хіти українською, це не змінює його ставлення до їхніх попередніх вчинків.



