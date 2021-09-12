Футбольные фанаты потролили Эштона Катчера на фоне заявлений о купании детей

Голливудский актер Эштон Катчер стал гостем американского спортивного канала ESPN. Однако футбольные фаны встретили его насмешливой песней. Об этом сообщает TMZ.

Энтони Катчер - фото из открытых источников

Как известно, в конце июля Катчери и его жена Мила Кунис откровенно удивили своих сторонников одним из принципов ухода за детьми. Как оказалось, они не купают детей каждый день, если на них "не видно грязи". Катчерпригласили на эфир накануне футбольных матчей между университетскими командами штата Айова. Во время эфира он имел поделиться прогнозами и рассказать о своей благотворительной деятельности.

Однако, футбольные фаны встретили его еще в аэропорту и начали скандировать "Take a shower" ("Прими душ"). Однако Катчер никак не отреагировал. Вероятно, он не понял смысла. Однако затем насмешливую песню включили в эфире. Однако и тогда актер не отреагировал.

Напомним, 14 сентября 2019 года на ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве приехали звездные гости – голливудская актриса Мила Кунис и ее муж Эштон Катчер. Об этом на своей странице в фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштаном Кутчером.

Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", — говорится в сообщении. Отмечается, что известная голливудская актриса родилась в Черновцах и рассказала на конференции о том, приезжает ли иногда в Украину и чувствует ли себя украинкой. Также она приняла участие в дискуссии относительно влияния социальных сетей на жизнь людей.



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