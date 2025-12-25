Галкин на Рождество шокировал украинцев, вызвав шум в сети: детали

Российский артист Максим Галкин в день Рождества обратился к своим подписчикам на украинском языке, вызвав волну восхищения и признательности.

Так, в своем Instagram Галкин опубликовал сообщение, посвященное празднованию Рождества 25 декабря, где пожелал всему миру, здоровью и любви. Текст приветствия он написал на украинском, а публикацию дополнил новым снимком, сделанным в святыне.

"Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!" – обратился шоумен к украинцам, подчеркнув свое уважение и солидарность.

В комментариях под постом украинские пользователи массово благодарили Галкина за поддержку и четкую позицию в отношении войны. Многие подписчики отметили, что ценят смелость артиста открыто говорить по-украински и выражать свою поддержку стране, которая защищает свободу и независимость.

"Спасибо, Максим. Пусть наконец добро победит!" "Назад! И Вашей семье мира и добра. Христос родился!" "Спасибо Максим и Алла! Украина и украинцы ценим Вашу позицию и поддержку." "Спасибо! Мира и согласия! Славим его!" — писали подписчики, выражая искреннюю благодарность.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения России Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал за границу. Там он неоднократно осуждал агрессию РФ и демонстрировал поддержку Украине, что сделало его позицию особенно заметной среди артистов из России.

