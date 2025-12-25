Галкін на Різдво шокував українців, спричинивши галас у мережі: деталі

Російський артист Максим Галкін у день Різдва звернувся до своїх підписників українською мовою, викликавши хвилю захоплення та вдячності.

Максим Галкін. Фото: 24 Канал

Так, у своєму Instagram Галкін опублікував допис, присвячений святкуванню Різдва 25 грудня, де побажав усім миру, здоров’я та любові. Текст привітання він написав українською, а публікацію доповнив новим знімком, зробленим у святині.

"Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" — звернувся шоумен до українців, підкресливши свою повагу та солідарність.

У коментарях під постом українські користувачі масово дякували Галкіну за підтримку та чітку позицію щодо війни. Багато підписників відзначили, що цінують сміливість артиста відкрито говорити українською мовою та висловлювати свою підтримку країні, яка захищає свободу та незалежність.

"Дякуємо, Максиме. Нехай нарешті добро переможе!" "Навзаєм! І Вашій родині миру і добра. Христос народився!" "Дякуємо Максиме та Алла! Україна та українці цінуємо Вашу позицію та підтримку." "Дякуємо! Миру та злагоди! Славімо його!" — писали підписники, висловлюючи щиру вдячність.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхав за кордон. Там він неодноразово засуджував агресію РФ і демонстрував підтримку Україні, що зробило його позицію особливо помітною серед артистів із Росії.

Раніше "Коментарі" вже писали, що Максим Галкін та Алла Пугачова приїхали до Юрмали на музичний фестиваль Laima RendezVous. Під час прес підходу артист зізнався, що вивчає українську, та відповів, що разом з дружиною підтримують Україну.