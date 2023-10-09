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Галкин показал, как с детьми прятался от взрывов в Израиле (ФОТО)

Артист остается в Израиле, несмотря на войну

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", известный российский шоумен и комик Максим Галкин вновь вышел на связь с поклонниками и показал, как вместе с детьми прятался в бомбоубежище из-за обстрелов в Израиле.

Галкин показал, как с детьми прятался от взрывов в Израиле (ФОТО)

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

Шоумен выложил в сеть фото, на которой двойняшки Лиза и Гарри сидят на уютном диване. Вероятно, звездные супруги обустроили укрытие на территории своего дома. Но по снимку не скажешь, что дети находятся в бомбоубежище. По крайней мере на те бомбоубежища, которые есть на территории Украины это уж точно не похоже.


Кроме того, на снимке заметно, что дети с улыбками на лице, то есть, нет страха и тревоги. Вероятно, именно Галкин подбадривает их и вселяет надежду на то, что война в Израиле скоро закончится и боевики ХАМАСа перестанут терроризировать страну и жителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — идут третьи сутки с атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Всплывают жуткие данные о массовых расстрелах и захватах в заложники людей на молодежном фестивале вблизи сектора Газа. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что нужно уничтожить ХАМАС, переговоры невозможны. При этом в Армии обороны Израиля (ЦХАЛ) отмечают, что на юге Израиля уже более двух суток продолжаются ожесточенные бои, а по Газе наносятся массированные ракетные и бомбовые удары. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился с этими вопросами к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – из-за противостояния на Ближнем Востоке в мире может вспыхнуть еще одна серьезная война: эксперты оценили вероятность.

Галкин показал, как с детьми прятался от взрывов в Израиле (ФОТО) - фото 2




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