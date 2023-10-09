Галкин показал, как с детьми прятался от взрывов в Израиле (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", известный российский шоумен и комик Максим Галкин вновь вышел на связь с поклонниками и показал, как вместе с детьми прятался в бомбоубежище из-за обстрелов в Израиле.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

Шоумен выложил в сеть фото, на которой двойняшки Лиза и Гарри сидят на уютном диване. Вероятно, звездные супруги обустроили укрытие на территории своего дома. Но по снимку не скажешь, что дети находятся в бомбоубежище. По крайней мере на те бомбоубежища, которые есть на территории Украины это уж точно не похоже.

Кроме того, на снимке заметно, что дети с улыбками на лице, то есть, нет страха и тревоги. Вероятно, именно Галкин подбадривает их и вселяет надежду на то, что война в Израиле скоро закончится и боевики ХАМАСа перестанут терроризировать страну и жителей.

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