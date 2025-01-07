Галкин показал неоднозначное фото Аллы Пугачевой: то ли маска, то ли Кристина

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Николай Лисицын
Российский юморист, актер и телеведущий Максим Галкин показал новое фото своей супруги Аллы Пугачевой. Покинувшая Россию певица выглядит стильно и совершенно не на свой возраст, отметили поклонники ее таланта. Об этом 6 января пишет портал "Комментарии".
Идут годы, а Галкин все не устает фотографировать Пугачеву. Фото: Максим Галкин / Instagram
Подписчики Галкина поделились мнением, что фотография подчеркивает сходство Пугачевой с дочерью.
"Как она тут похожа на Кристину. Или Кристина на нее", — отмечают поклонники.
В то же время, встречаются мнение, что картинка странная и певица тут мало похожа на себя и выглядит неестественно.
"При всей любви, очень неудачная фотография, просто маска", — критикуют комментаторы (причем критикуют Галкина).
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева выступивший против войны России в Украине. Это стоило обоим карьеры в России, кроме того, артисты приняли решение уехать из страны-агрессора. Певице, возможно, придется даже продать свое имущество в РФ. Портал "Комментарии" писал о том, что Примадонна время от времени отпускает в соцсетях полные сарказма комментарии в ответ на слухи, которые распространяют о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.
Также "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева поставила на место российский шоу-бизнес. Певица продолжает быть объектом обсуждений в России. С тех пор как Примадонна покинула страну, россияне не прекращают распространять слухи о ее прошлом и характере.
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