Галкин показал неоднозначное фото Аллы Пугачевой: то ли маска, то ли Кристина

Российский юморист, актер и телеведущий Максим Галкин показал новое фото своей супруги Аллы Пугачевой. Покинувшая Россию певица выглядит стильно и совершенно не на свой возраст, отметили поклонники ее таланта. Об этом 6 января пишет портал "Комментарии".

Идут годы, а Галкин все не устает фотографировать Пугачеву. Фото: Максим Галкин / Instagram

На фото 75-летняя певица выглядит свежо, молодо и позирует с распущенными волосами. Пугачева одета в черный пиджак и белую блузку с галстуком. В камеру она смотрит чуть искоса, томно приоткрыв рот.



Сам Галкин эту фотографию никак не прокомментировал. Место съемки неизвестно. Мнения поклонников под фото разделились. Большинству из них нравится Примадонна, и они нахваливают фото. В комментариях пишут: "Дива! Человек совести и чести!", "Алла Борисовна неотразима, просто красотка", "она невероятно красива", "легенда и красавица".

Подписчики Галкина поделились мнением, что фотография подчеркивает сходство Пугачевой с дочерью.

"Как она тут похожа на Кристину. Или Кристина на нее", — отмечают поклонники.

В то же время, встречаются мнение, что картинка странная и певица тут мало похожа на себя и выглядит неестественно.

"При всей любви, очень неудачная фотография, просто маска", — критикуют комментаторы (причем критикуют Галкина).

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева выступивший против войны России в Украине. Это стоило обоим карьеры в России, кроме того, артисты приняли решение уехать из страны-агрессора. Певице, возможно, придется даже продать свое имущество в РФ. Портал "Комментарии" писал о том, что Примадонна время от времени отпускает в соцсетях полные сарказма комментарии в ответ на слухи, которые распространяют о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева поставила на место российский шоу-бизнес. Певица продолжает быть объектом обсуждений в России. С тех пор как Примадонна покинула страну, россияне не прекращают распространять слухи о ее прошлом и характере.