Галкина обвинили в финансировании ВСУ

Депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой написал донос на российского комика Максима Галкина. Парламентарий обвинил комика в финансировании ВСУ. Об этом пишет российское оппозиционное издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Галкин с первых дней войны поддержал Украину. Фото из открытых источников

Андрей Луговой попросил генерального прокурора России Игоря Краснова инициировать уголовное дело против российского оппозиционного комика Максима Галкина за поддержку украинской армии.

Депутат Госдумы "предъявил" Галкину видеоролик, на котором шоумен во время концерта отвечает "Героям слава" на выкрикивающую зрителем фразу "Слава Украине".

Кроме того, Лугового возмутило видео с Галкиным, на котором комик рассказывает, что накануне Пасхи Россия запустила ракету по Одессе, попавшую в жилой дом, что привело к гибели людей, в том числе трехмесячного ребенка. На этом видео шоумен также напоминает о других военных преступлениях РФ. А именно – убийства мирных жителей в Буче и бомбардировки Мариуполя.

Депутат сообщил, что обратился к российскому генпрокурору с просьбой привлечь Максима Галкина к уголовной ответственности. А также, по словам Лугового, он особо обратил внимание на благотворительность комика в пользу "националистической, террористической Украины".

Как известно, Великобритания считает Андрея Лугового одним из исполнителей убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно данным Центра национального сопротивления, только за прошедшую осень оккупанты вывезли на так называемое "оздоровление" 10 тысяч украинских детей.

