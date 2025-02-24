Гапкин жестко высказался о годовщине вторжения Путина в Украину: "Бесконечное горе и смерти"

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, еще в 2022 году выступивший против полномасштабного вторжения в Украину и вместе с семьей переехавшего в Израиль, высказался по поводу третьей годовщины войны.

Фото: из открытых источников

В своем блоге он поделился изображением с числом "1097", символизирующим количество дней, в течение которых Украина противостоит российской агрессии.

"Три года, как Россия начала масштабную войну против Украины. Тысячи дней боли, смерти, разрушенных городов и испорченной природы... Я все это время стараюсь поддерживать украинцев в их горе, пытаюсь уговорить своих соотечественников... Сегодня не знаю, что сказать… Как найти слова надежды и утешения, за свою жизнь, за свою жизнь" он.

Как известно, Галкин был признан "иноагентом" в России за поддержку Украины. С самого начала войны он выступал на концертах, часть денег направляя на помощь украинским беженцам.

Кроме того, он неоднократно выражал соболезнования семьям жертв массовых ракетных обстрелов Украины и осуждал жестокость агрессора.

Также стоит отметить, что Галкин поделился, что изучает украинский язык.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российский юморист и телеведущий Максим Галкин был тамадой на роскошной украинской свадьбе, состоявшейся на вилле российского бизнесмена в Италии. Мероприятие шоумен проводило на русском языке, но и не забывало развлекать гостей украинскими песнями и скороговорками. Комик исполнил такие песни как "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина". Роскошная "свадьба мечты" проходила в одной из самых дорогих вилл в фешенебельном регионе Италии. Вилла называется Бальбьяно. Известно, что недельная аренда составляет около 132 тыс. евро, а дневная – 19 тыс. евро.