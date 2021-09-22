Гайтана пожаловалась на нечеловеческие условия в украинском самолете

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Хмільовська Інна
Известная украинская певица Гайтана пожаловалась на авиаперевозчика Windrose, поскольку в самолете, которым она летела из Киева в Херсон, нечем было дышать из-за выхлопных газов. Кроме того, из щелей на борту очень сквозило. Свой "крик души" знаменитость разместила на своей странице в instagram, отметив при этом компанию авиаперевозчика Windrose.
Гайтана. Фото instagram.com/gaitanamusic/
Артистка отметила, что ей предстоит еще один рейс, которым она боится теперь лететь. По ее словам, перед взлетом в салоне самолета начало вонять выхлопными газами, из-за чего пассажиры едва не задохнулись.
Также она добавила, что во время полете из щелей, которые образовались в салоне самолета, начало сквозить, и пассажирам пришлось самостоятельно устранять проблему, затыкая щели обычными салфетками.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что Гайтана впервые показала отца своей дочери.
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