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Гайтана пожаловалась на нечеловеческие условия в украинском самолете

Последствия после такого полёта: тошнота, бессонница, головная боль, страшная интоксикация

сегодня, 10:35
Автор:

Хмільовська Інна

Известная украинская певица Гайтана пожаловалась на авиаперевозчика Windrose, поскольку в самолете, которым она летела из Киева в Херсон, нечем было дышать из-за выхлопных газов. Кроме того, из щелей на борту очень сквозило. Свой "крик души" знаменитость разместила на своей странице в instagram, отметив при этом компанию авиаперевозчика Windrose.

Гайтана пожаловалась на нечеловеческие условия в украинском самолете

Гайтана. Фото instagram.com/gaitanamusic/

Артистка отметила, что ей предстоит еще один рейс, которым она боится теперь лететь. По ее словам, перед взлетом в салоне самолета начало вонять выхлопными газами, из-за чего пассажиры едва не задохнулись.

"Друзья! Будьте осторожны! Берегите себя. Последствия после такого полёта: тошнота, бессонница, головная боль, страшная интоксикация", — написала исполнительница. 

Также она добавила, что во время полете из щелей, которые образовались в салоне самолета, начало сквозить, и пассажирам пришлось самостоятельно устранять проблему, затыкая щели обычными салфетками.

"Добро пожаловать в наш мир, мы так уже лет 5 летаем", "Киев — Херсон летает скотовоз...", "Ох, давно наслышана об этой авиакомпании. Никто не советовал", "Просто нет слов и выражений", "А небо было сквозь щели видно?", "Спасибо за предупреждение. Всегда только мау в Киев летала, но знала, что есть альтернатива. На альтернативе не полечу. Хорошо, что ни у кого не началась паническая атака или проблемы с сердцем", "Какие ещё щели?", "Вообще то щели сверху это подача воздуха!!! Сколько летал с МАУ проблем не было!!!", "Не надо терпеть! Нужно вызывать полицию и все фиксировать на видео , а потом подавать в суд на говноавиалинии!", — пишут пользователи в комментариях под постом.

Гайтана пожаловалась на нечеловеческие условия в украинском самолете - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что Гайтана впервые показала отца своей дочери.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CT9hxT9KUhH/
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