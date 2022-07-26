Газманов уже поплатился за поддержку Путина: под раздачу также попала семья артиста

Когда-то популярный в Украине российский певец Олег Газманов из-за своего лизоблюдства перед Путиным окончательно оказался под запретом не только в Украине, но и во многих других странах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Олег Газманов. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что окончательно артист потерял здравый рассудок в 2014-м году после того, как Россия аннексировала Крым и певец стал восхвалять действия Кремля и лично Путина. Он не единожды ездил с концертами в оккупированный Донецк, а сначала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и вовсе начал рассказывать о том, что президент России всё делает правильно.

Есть информация, что артист даже по по-быстрому подался на гражданство Израиля и уже был готов отправиться туда, но Святая земля представителя российского шоу-бизнеса не приняла.

Также Газманов получил отказ в посещении Литвы и Латвии. В Украине суд вообще заочно арестовал российского исполнителя по подозрению в посягательство на территориальную целостность Украины. Оказалось, что 71-летнему Газманову ничего не остаётся, кроме как рассказывать о радостях "русского мира" и выступать певцом-агитатором на концертах Путина.

Но ни для одного Газманова начались проблемы. Своими поступками он подпортил будущее и своей семьи. Первым неудачи почувствовал старший отпрыск артиста Родион. Сын любителя "русского мира" уже давно перебрался в США и открыл там бизнес на деньги отца. Вот только во время открытия кафе под незамысловатым названием "СССР" Родион решил включить на всю улицу гимн России, что очень разозлило американцев. Те просто разбили стекло, а самому Родиону попало хорошо по лицу. После этого любитель гимна РФ сбежал обратно в Россию.

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