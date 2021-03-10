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Go_A обновила песню «ШУМ» и сняла на нее клип

Артисты представили клип 9 марта

сегодня, 04:15
Автор:

Ольга Чародий








Песню "Шум" сократили  из-за требований организаторов конкурса. Участники Евровиденья презентовали поклонникам обновленную   версию песни "Шум", а также видеоклип на нее. Клип был презентован широкому кругу зрителей 9 марта в прямом эфире. 

Go_A обновила песню «ШУМ» и сняла на нее клип

Клип (фото из открытых источников)

"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – рассказала вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко.

По словам артистки, музыкантуы долго не могли решить, хза счет чего нужно сократить песню. Также вокалистка сказала, что "принципиально не хотела переводить слова песни на английский язык, чтобы популяризировать украинский язык в мире".

Напомним, любимый многими песенный конкурс пройдет в Роттердаме 18 и 20 мая 2021 года. Финал запланирован на 22 мая.  На сайте ежегодного песенного конкурса появилась информация о том, что в случае проблем с приездом в Роттердам, конкурсант сможет записать выступления вживую. Запись должна проводиться в реальном времени без внесения каких-либо изменений в вокальную партию и без зрителей. По правилам "Евровидения", видеозапись запрещается выкладывать в сеть до начала состязания. Комиссия конкурса принимает записи от участников до конца марта. Следует добавить, что при записи должен присутствовать член делегации во время часовой сессии. Разрешается использовать 3 дубля для записи версии, которая попадет в прямой эфир "Евровидение 2021".  Также стало известно, когда группа Go-A, участник от Украины выступит 18 мая во второй половине первого полуфинала вместе с Норвегией, Мальтой, Румынией и другими. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WQfQ8HaqFeE
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