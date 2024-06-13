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Голливудские звезды, которые не могут терпеть друг друга

Ненависть на большом экране: актеры, которые не ладят за кулисами

сегодня, 15:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире, где каждый шаг знаменитостей находится под пристальным взглядом общественности и СМИ, некоторые из них не скрывают свои взаимные антипатии. Давайте рассмотрим несколько известных случаев, когда звезды Голливуда и не только выражали свою ненависть друг к другу.

Голливудские звезды, которые не могут терпеть друг друга

Звезды голливуда которые ненавидят друг друга

Тейлор Свифт и Кэти Перри

Это одно из самых известных противостояний в музыкальной индустрии. Несмотря на то, что конфликт начался еще в 2013 году из-за спора о танцорах бэк-вокала, его эхо слышно и сегодня. Хотя обе стороны утверждают, что мирятся, многие поклонники все еще вспоминают об их открытых прениях.

Голливудские звезды, которые не могут терпеть друг друга - фото 2

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон

Конфликт между этими двумя актерами начался во время съемок фильма "Форсаж". Джонсон публично выразил свое недовольство профессионализмом некоторых своих коллег, не называя Дизеля напрямую, но намеки были очевидны. Ситуация усугубилась, когда Дизель ответил, что ему необходимо "показать жесткую любовь".

Голливудские звезды, которые не могут терпеть друг друга - фото 3

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

Их соперничество, по слухам, началось с развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Общественность и пресса нагнетали обстановку, постоянно сравнивая двух актрис. Хотя обе стараются избегать публичных заявлений о друг друге, пресса не устает строить предположения.

Голливудские звезды, которые не могут терпеть друг друга - фото 4

Кайли Дженнер и Блак Чайна

Эта вражда началась, когда Кайли начала встречаться с бывшим парнем Блак Чайна и отцом ее ребенка, рэпером Тайгой. Ситуация усложнилась, когда Блак Чайна вышла замуж за брата Кайли, Роба Кардашьяна. Публичные высказывания и обвинения в социальных сетях только подлили масла в огонь этого конфликта.

Голливудские звезды, которые не могут терпеть друг друга - фото 5

Эти звездные вражды, безусловно, удерживают интерес публики, однако важно помнить, что за яркими заголовками стоят реальные чувства и эмоции. Как бы там ни было, зрители и читатели всегда будут следить за развитием этих драматических событий, которые зачастую оказывают влияние на карьеру и личную жизнь самих знаменитостей.



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