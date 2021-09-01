Гордон рассказал, как скандальный Моргенштерн уговорил его на интервью

Журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон рассказал, что российский рэпер Моргенштерн сам вышел на него с просьбой записать интервью. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире канала "Украина 24".

Дмитрий Гордон и рэпер Моргенштерн Фото: из открытых источников

Дмитрий Гордон рассказал, что рэпер-скандалист прислал в Instagram голосовое сообщение с предложением встретиться для записи интервью. Моргенштерн назвался фанатом Гордона и предложил "запилим интервью".

При этом журналист заявил, что он немного не понимает, почему украинские спецслужбы зажгли красный свет перед Моргенштерном при попытке въезда в Украину. Гордон отметил, что ему было очень важно в этом разобраться, ведь исполнитель не посещал аннексированный Крым, не поддерживал публично какие-то пропагандистские заявления или антиукраинские действия.

По словам Гордона, хорошо подумав, он принял решение согласиться взять интервью у Моргенштерна, потому как особых причин, почему стоило бы отказать россиянину, не было. Для места встречи был выбран город Стамбул, куда российский рэпер прилетел на собственном самолете вместе с родней и охраной. В итоге, если прикинуть все затраты на это интервью включая перелет, то за него россиянину пришлось выложить приличную сумму.

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