logo
Русский Українська

BTC/USD

47715.59

ETH/USD

3531.78

LTC/USD

174.94

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Гордон рассказал, как скандальный Моргенштерн уговорил его на интервью
commentss НОВОСТИ Все новости

Гордон рассказал, как скандальный Моргенштерн уговорил его на интервью

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что скандальный российский рэпер Моргенштерн сам попросил его об интервью с ним

сегодня, 11:30
Автор:

Кравцев Сергей

Журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон рассказал, что российский рэпер Моргенштерн сам вышел на него с просьбой записать интервью. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире канала "Украина 24".

Гордон рассказал, как скандальный Моргенштерн уговорил его на интервью

Дмитрий Гордон и рэпер Моргенштерн Фото: из открытых источников

Дмитрий Гордон рассказал, что рэпер-скандалист прислал в Instagram голосовое сообщение с предложением встретиться для записи интервью. Моргенштерн назвался фанатом Гордона и предложил "запилим интервью".

При этом журналист заявил, что он немного не понимает, почему украинские спецслужбы зажгли красный свет перед Моргенштерном при попытке въезда в Украину. Гордон отметил, что ему было очень важно в этом разобраться, ведь исполнитель не посещал аннексированный Крым, не поддерживал публично какие-то пропагандистские заявления или антиукраинские действия. 

По словам Гордона, хорошо подумав, он принял решение согласиться взять интервью у Моргенштерна, потому как особых причин, почему стоило бы отказать россиянину, не было. Для места встречи был выбран город Стамбул, куда российский рэпер прилетел на собственном самолете вместе с родней и охраной. В итоге, если прикинуть все затраты на это интервью включая перелет, то за него россиянину пришлось выложить приличную сумму. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Гордон откровенно рассказал, кого в Украине считает "пятой колонной".

Также читайте та "Комментариях" — Гордон отреагировал на желание Лукашенко посадить его в следственный изолятор и порадовался, что самопровозглашенный белорусский лидер его публично "похвалил".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TseMNnlStTI
Теги:
comments

Обсуждения

kiska

сегодня, 11:45

Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ