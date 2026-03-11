Горячее возвращение: как новая фотосессия Меган Фокс в стрингах произвела фурор в сети

Голливудская дива Меган Фокс снова оказалась в центре внимания, устроив настоящий цифровой шторм. После почти двухлетнего отсутствия в Instagram, 39-летняя актриса не просто вернулась в публичное пространство, а сделала это максимально провокационно.

Звезда "Трансформеров" опубликовала серию кадров по новой фотосессии, где она позирует в откровенном нижнем белье, демонстрируя безупречную физическую форму. Ее появление стало настоящей неожиданностью для миллионов подписчиков, которые уже успели загрустить по контенту от своей фаворитки.

"Я жива", — лаконично подписала свои снимки актриса, намекая на длительную паузу в активной светской жизни.

Вызывающий образ, включавший минималистические стринги и эффектную укладку волос, мгновенно собрал миллионы лайков. Новые фото Меган Фокс не только подтвердили ее статус секс-символа, но и вызвали оживленные обсуждения среди фанатов и звездных коллег, включая реакцию ее бывших партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце 2024-го Меган Фокс сообщила о своей четвертой беременности и первом общем ребенке с его любимым – 34-летним музыкантом Machine Gun Kelly. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует нагой и вся облита черной краской. Одной рукой Меган прикрывает грудь, а другой держится за заметно округлый беременный живот.