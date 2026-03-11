Гаряче повернення: як нова фотосесія Меган Фокс у стрінгах спричинила фурор у мережі

Голлівудська діва Меган Фокс знову опинилася в центрі уваги, влаштувавши справжній цифровий шторм. Після майже дворічної відсутності в Instagram, 39-річна акторка не просто повернулася до публічного простору, а зробила це максимально провокаційно.

Меган Фокс

Зірка "Трансформерів" опублікувала серію кадрів із нової фотосесії, де вона позує у відвертій спідній білизні, демонструючи бездоганну фізичну форму. Її поява стала справжньою несподіванкою для мільйонів підписників, які вже встигли засумувати за контентом від своєї фаворитки.

"Я жива", — лаконічно підписала свої знімки акторка, натякаючи на тривалу паузу в активному світському житті.

Зухвалий образ, що включав мінімалістичні стрінги та ефектне вкладання волосся, миттєво зібрав мільйони лайків. Нові фото Меган Фокс не лише підтвердили її статус секс-символу, а й викликали жваві обговорення серед фанів та зіркових колег, включно з реакцією її колишніх партнерів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наприкінці 2024-го Меган Фокс повідомила про свою четверту вагітність та першу спільну дитину їз її коханим – 34-річним музикантом Machine Gun Kelly. Радісною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона опублікувала провокаційний знімок, на якому позує оголеною і вся облита чорною фарбою. Однією рукою Меган прикриває груди, а іншою тримається за помітно округлий вагітний живіт.