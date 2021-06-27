Горячие образы Арианы Гранде за всю карьеру

В этом году певице Ариане Гранде исполняется 28 лет. Свою карьеру девушка начала более 10 лет назад. За это время Ариана Гранде неоднократно привлекала фанатов своим ярким внешним видом и талантом. Читайте дальше и оцените самые удачные образы звезды.

Арианы Гранде (фото из открытых источников)





Ариана Гранде с самого детства мечтала быть звездой. Будучи ребенком, она снималась в подростковых сериалах Nickelodeon, играла в постановках, а о музыкальной карьере строила планы по 13-летнего возраста.





Ариана Гранде активно занимается музыкой и периодически снимается в кино и сериалах.





Ариана Гранде дебютировала в 2009 году в фильме "Сила батарейка". Последний фильм с ней запланировано на 2021 — "Не смотри вверх". Первый студийный альбом певицы вышел в 2013 году — "Yours Truly". Ариана Гранде работает в дальнейшем над созданием новых альбомов.





Ариана Гранде неоднократно называли еще и одной из самых красивых женщин. Радио maximum показал самые сексуальные, чувственные образы Арианы Гранде. Зацените!





Отметим, за свою карьеру Ариана Гранде снялась в более 15 фильмах и сериалах и выпустила 8 музыкальных альбомов и продолжает в дальнейшем появляться на большом экране и сольных концертах.









Как мы сообщали ранее, мировое турне всемирноизвестной американской певицы Арианы Гранде — под угрозой. Так, звезда пожаловалась своим фолловерам в Instagram-сторис на болезненное состояние. Со слов Арианы, болезнь может помешать ей находиться на сцене во время мирового турне. Кроме того, музыкантша поделилась, что врачи не поставили ей точный диагноз, поэтому она не понимает, что с ней происходит уже третью неделю. "Мне очень больно и трудно дышать во время пения.





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