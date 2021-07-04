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Главная Новости Звезды шоубизнес Хейли Бибер показала фанатам ягодицы во время новой съемки
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Хейли Бибер показала фанатам ягодицы во время новой съемки

Недавно девушка стала звездой новой фотосессии для SAINT LAURENT

сегодня, 13:01
Автор:

Ольга Чародий

Популярная модель Хейли Бибер поделилась со своими фанатами кадрами из новой фотосессии, и от этих фотографий пользователям социальной сети трудно отвести взгляд. Так, 24-летняя американская телезвезда и модель, а также любимая Джастина Бибера Хейли Болдуин, активно ведет профиль в соцсети Инстаграм, где за ней следят более 35 миллионов фолловеров. Здесь девушка пытается делиться кадрами из своей жизни, съемок, а также поднимать важные темы. За это поклонники еще больше ценят Хейли.

Хейли Бибер показала фанатам ягодицы во время новой съемки

Хейли Бибер (фото из открытых источников)

Недавно девушка стала звездой новой фотосессии для SAINT LAURENT. Хотя кадры и черно-белые, но на них трудно не заметить стройную фигуру модели, особенно, в необычном наряде. А на одном из фото Хейли просто продемонстрировала ягодицы.

Напомним, победительница конкурса Мисс Мичиган и участница Мисс Мира Америка Кэти Чжу была лишена титула и отстранена от участия в состязании из-за постов в Twitter. По решению руководства конкурса, ее посты в соцсети были признаны "оскорбительными, бесчувственными и неуместными". При этом не стали уточнять, какие именно публикации имеют ввиду.  Участница конкурса считает, что речь идет о двух публикациях. Одна из них посвящена проекту "Примерь хиджаб" в кампусе Мичиганского университета: "Хотите сказать, что хиджаб теперь просто модная вещь и не имеет отношения к религии? Или просто пытаетесь приучить женщин к угнетению исламом?". 

Вторую публикацию она посвятила чернокожим: "Известно ли вам, что большинство чернокожих гибнет по вине других черных? Сначала разберитесь со своими проблемами, а потом вините других". Позднее оба поста были удалены со страницы девушки.


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Источник: https://www.instagram.com/haileybieber/
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