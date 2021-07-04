Хейли Бибер показала фанатам ягодицы во время новой съемки

Популярная модель Хейли Бибер поделилась со своими фанатами кадрами из новой фотосессии, и от этих фотографий пользователям социальной сети трудно отвести взгляд. Так, 24-летняя американская телезвезда и модель, а также любимая Джастина Бибера Хейли Болдуин, активно ведет профиль в соцсети Инстаграм, где за ней следят более 35 миллионов фолловеров. Здесь девушка пытается делиться кадрами из своей жизни, съемок, а также поднимать важные темы. За это поклонники еще больше ценят Хейли.

Хейли Бибер (фото из открытых источников)

Недавно девушка стала звездой новой фотосессии для SAINT LAURENT. Хотя кадры и черно-белые, но на них трудно не заметить стройную фигуру модели, особенно, в необычном наряде. А на одном из фото Хейли просто продемонстрировала ягодицы.

обедительница конкурса Мисс Мичиган и участница Мисс Мира Америка Кэти Чжу была лишена титула и отстранена от участия в состязании из-за постов в Twitter. По решению руководства конкурса, ее посты в соцсети были признаны "оскорбительными, бесчувственными и неуместными". При этом не стали уточнять, какие именно публикации имеют ввиду. Участница конкурса считает, что речь идет о двух публикациях. Одна из них посвящена проекту "Примерь хиджаб" в кампусе Мичиганского университета: "Хотите сказать, что хиджаб теперь просто модная вещь и не имеет отношения к религии? Или просто пытаетесь приучить женщин к угнетению исламом?".

Вторую публикацию она посвятила чернокожим: "Известно ли вам, что большинство чернокожих гибнет по вине других черных? Сначала разберитесь со своими проблемами, а потом вините других". Позднее оба поста были удалены со страницы девушки.

Напомним, п

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