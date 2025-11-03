logo

Главная Новости Звезды шоубизнес «Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске
commentss НОВОСТИ Все новости

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске

В третьем выпуске «Холостяк-14» проект покинули две девушки

3 ноября 2025, 12:14
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В прошлую пятницу, 31 октября, на СТБ показали третий выпуск романтического реалити "Холостяк-14". Актер Тарас Цымбалюк пригласил на первое свидание участниц проекта, пишет NV.

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске

«Холостяк-14»: кого Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске

Выпуск начался с заселения участниц в их дом на реалити. Затем Цымбалюк встретился с Софией Шамией (Мисс Украина 2023, студентка), Яной Андриенко (учительница алгебры и геометрии) и Анастасией Половинкиной (менеджер проектов, работает в сфере милтек). Актер пригласил участниц на спектакль Основной инстинкт в Жовтневый дворец, в котором играет со Златой Огневич, Ольгой Сумской, Наталией Денисенко. Денисенко и Огневич перед спектаклем пообщались с Яной, Софией и Анастасией.

"Если у тебя будет романтика в каждом проекте, ты будешь распыляться, в любую влюбляться и с каждой иметь какие-то отношения, то это уже не здоровая история. Ясно, что никто ни от чего не застрахован. Но если посмотреть на 15 лет моей работы в кино, я не закручивал романы с актрисами", — заявил Цымбалюк.

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2

Наталья Денисенко спросила у Анастасии, готова ли она принять работу Тараса и особенно то, что он часто целуется в кадре с партнершами. Актриса поддержала Холостяка. "Тарас мой друг, я знаю его женщин, и я даже знаю, что некоторые девушки ревновали его ко мне, к его "сестричке". Он был верен в браке, и не было такого, чтобы он смотрел на другую", — сказала Денисенко.

Затем актриса обратилась к Софии: "Почему ты решила пойти на Холостяк, если у тебя, наверное, куча поклонников?". "Не хочу быть украшением для мужчины", — заявила Шамия и рассказала, что имела отношения с японцем.

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2

"У нас был общий бизнес, зарегистрированный на меня. Это был ресторанный бизнес. Были долги. Мне было тогда 19 и он эти долги оставил на меня. Я в течение месяца сама отдала все долги", — призналась Мисс Украина 2023 года. "Она очень нервничает, когда мы общаемся. Ей было тяжело проявиться, мандраж мешал. Хотел поддержать, но это было тяжело", — прокомментировал общение с Софией Тарас.

Денисенко высказала свое мнение после общения с участниками. "Мне понравилась Настя, Яна – очень интересная, классная, своя. Все будет хорошо, не переживай", — обратилась к Цимбалюку звездная подруга. После спектакля Тарас вручил розу Анастасии. "Они через себя этот спектакль пропустили", — отметил Холостяк.

После скандала в доме София Шамия покинула проект. Врач-косметолог Оксана Шанюк рассказала, что София якобы была любовницей. "Мне стыдно за таких женщин, как ты. Потому что, когда ко мне приходила девушка, она плакала, потому что она планировала детей. И показывала фотки и переписку его с тобой", — заявила Оксана. "Я не окружаю себя в повседневной жизни столь негативными людьми", — отметила София.

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2

На индивидуальное свидание Цимбалюк пригласил Дарью Романец (владелец свадебного агентства). Тарас и Дарья создали духи, а после поужинали. В это время в доме участницы делали фото без фильтров. "Если Даша проявляет свои естественные эмоции и не может их сдержать, то это окей, а если она эту палитру притягивает в свою жизнь, потому что ей скучно, то это странно. Не хотелось бы, чтобы человек раскачивал отрицательные волны дома. Это лишнее мне кажется. Оставила приятный след. Есть какая-то легкость", — прокомментировал Тарас и вручил Дарье розу.

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2

На второе групповое свидание с Тарасом отправились Виктория Крилас (фотомодель), Ольга Дзундза (фитнес-тренер и мастер спорта) и Ирина Пономаренко (модель). Участницы и холостяк занимались спортом, а затем пообедали в столичном ресторане. После личного общения Тарас подарил розу Ирине. Перед церемонией Цымбалюк оценил черно-белые портреты девушек без фильтров. Тарас также пообщался с Юлией Коренюк. Холостяк после личного общения дал девушке розу.

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2
«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2

На церемонии роз Холостяк простился с Николетой Бирюковой. После вылета девушка не сдержала слез. Шоу также покинула Виктория Крилас. Их фото были самыми откровенными, заметили девушки.

«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2
«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2
«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске - фото 2

"Нельзя мужчине, которого ты еще близко не знаешь, давать такие фото. Ну нельзя", – прокомментировала врач-косметолог Оксана Шанюк. На проекте осталось 13 героинь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на проекте любовь будет искать Тарас Цымбалюк, самый желанный актер страны, звезда любимых сериалов "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная", "Любовь и пламя".



