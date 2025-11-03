«Холостяк-14»: кого актер Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске

В прошлую пятницу, 31 октября, на СТБ показали третий выпуск романтического реалити "Холостяк-14". Актер Тарас Цымбалюк пригласил на первое свидание участниц проекта, пишет NV.

«Холостяк-14»: кого Тарас Цымбалюк отправил домой в третьем выпуске

Выпуск начался с заселения участниц в их дом на реалити. Затем Цымбалюк встретился с Софией Шамией (Мисс Украина 2023, студентка), Яной Андриенко (учительница алгебры и геометрии) и Анастасией Половинкиной (менеджер проектов, работает в сфере милтек). Актер пригласил участниц на спектакль Основной инстинкт в Жовтневый дворец, в котором играет со Златой Огневич, Ольгой Сумской, Наталией Денисенко. Денисенко и Огневич перед спектаклем пообщались с Яной, Софией и Анастасией.

"Если у тебя будет романтика в каждом проекте, ты будешь распыляться, в любую влюбляться и с каждой иметь какие-то отношения, то это уже не здоровая история. Ясно, что никто ни от чего не застрахован. Но если посмотреть на 15 лет моей работы в кино, я не закручивал романы с актрисами", — заявил Цымбалюк.

Наталья Денисенко спросила у Анастасии, готова ли она принять работу Тараса и особенно то, что он часто целуется в кадре с партнершами. Актриса поддержала Холостяка. "Тарас мой друг, я знаю его женщин, и я даже знаю, что некоторые девушки ревновали его ко мне, к его "сестричке". Он был верен в браке, и не было такого, чтобы он смотрел на другую", — сказала Денисенко.

Затем актриса обратилась к Софии: "Почему ты решила пойти на Холостяк, если у тебя, наверное, куча поклонников?". "Не хочу быть украшением для мужчины", — заявила Шамия и рассказала, что имела отношения с японцем.

"У нас был общий бизнес, зарегистрированный на меня. Это был ресторанный бизнес. Были долги. Мне было тогда 19 и он эти долги оставил на меня. Я в течение месяца сама отдала все долги", — призналась Мисс Украина 2023 года. "Она очень нервничает, когда мы общаемся. Ей было тяжело проявиться, мандраж мешал. Хотел поддержать, но это было тяжело", — прокомментировал общение с Софией Тарас.

Денисенко высказала свое мнение после общения с участниками. "Мне понравилась Настя, Яна – очень интересная, классная, своя. Все будет хорошо, не переживай", — обратилась к Цимбалюку звездная подруга. После спектакля Тарас вручил розу Анастасии. "Они через себя этот спектакль пропустили", — отметил Холостяк.

После скандала в доме София Шамия покинула проект. Врач-косметолог Оксана Шанюк рассказала, что София якобы была любовницей. "Мне стыдно за таких женщин, как ты. Потому что, когда ко мне приходила девушка, она плакала, потому что она планировала детей. И показывала фотки и переписку его с тобой", — заявила Оксана. "Я не окружаю себя в повседневной жизни столь негативными людьми", — отметила София.

На индивидуальное свидание Цимбалюк пригласил Дарью Романец (владелец свадебного агентства). Тарас и Дарья создали духи, а после поужинали. В это время в доме участницы делали фото без фильтров. "Если Даша проявляет свои естественные эмоции и не может их сдержать, то это окей, а если она эту палитру притягивает в свою жизнь, потому что ей скучно, то это странно. Не хотелось бы, чтобы человек раскачивал отрицательные волны дома. Это лишнее мне кажется. Оставила приятный след. Есть какая-то легкость", — прокомментировал Тарас и вручил Дарье розу.

На второе групповое свидание с Тарасом отправились Виктория Крилас (фотомодель), Ольга Дзундза (фитнес-тренер и мастер спорта) и Ирина Пономаренко (модель). Участницы и холостяк занимались спортом, а затем пообедали в столичном ресторане. После личного общения Тарас подарил розу Ирине. Перед церемонией Цымбалюк оценил черно-белые портреты девушек без фильтров. Тарас также пообщался с Юлией Коренюк. Холостяк после личного общения дал девушке розу.

На церемонии роз Холостяк простился с Николетой Бирюковой. После вылета девушка не сдержала слез. Шоу также покинула Виктория Крилас. Их фото были самыми откровенными, заметили девушки.

"Нельзя мужчине, которого ты еще близко не знаешь, давать такие фото. Ну нельзя", – прокомментировала врач-косметолог Оксана Шанюк. На проекте осталось 13 героинь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на проекте любовь будет искать Тарас Цымбалюк, самый желанный актер страны, звезда любимых сериалов "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная", "Любовь и пламя".