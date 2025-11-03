logo_ukra

BTC/USD

107771

ETH/USD

3710.87

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес «Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску
commentss НОВИНИ Всі новини

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску

У третьому випуску «Холостяк-14» проєкт покинули дві дівчини

3 листопада 2025, 12:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У минулу п’ятницю, 31 жовтня, на СТБ, показали третій випуск романтичного реаліті "Холостяк-14". Актор Тарас Цимбалюк запросив на перші побачення учасниць проєкту, пише NV.

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску

«Холостяк-14»: кого Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску

Випуск почався з заселення учасниць до їхнього будинку на реаліті. Потім Цимбалюк зустрівся з Софією Шамією (Міс Україна 2023, студентка), Яною Андрієнко (вчителька алгебри та геометрії) і Анастасією Половинкіною (менеджерка проєктів, працює у сфері мілтек). Актор запросив учасниць на виставу Основний інстинкт у Жовтневий палац, у якій грає зі Златою Огнєвіч, Ольгою Сумською, Наталкою Денисенко. Денисенко та Огнєвіч перед виставою поспілкувалися з Яною, Софією та Анастасією.

"Якщо у тебе буде романтика у кожному проєкті, ти будеш розпилятися, в кожну закохуватися і з кожною мати якісь стосунки, то це вже не здорова історія. Ясно, що ніхто ні від чого не застрахований. Але якщо подивитися на 15 років моєї роботи у кіно, то я не закручував романи з актрисами", — заявив Цимбалюк.

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2

Наталка Денисенко запитала в Анастасії, чи готова вона прийняти роботу Тараса, і особливо те, що він часто цілується у кадрі з партнерками. Акторка підтримала Холостяка. "Тарас — мій друг, я знаю його жінок, і я навіть знаю, що деякі дівчата ревнували його до мене, до його „сестрички“. Він був вірний у шлюбі, і не було такого, щоб він задивлявся на іншу", — сказала Денисенко.

Потім акторка звернулася до Софії: "Чому ти вирішила піти на Холостяк, якщо у тебе, напевно, купа залицяльників?". "Не хочу бути прикрасою для чоловіка", — заявила Шамія і розповіла, що мала стосунки з японцем.

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2

"У нас був спільний бізнес, зареєстрований на мене. Це був ресторанний бізнес. Були борги. Мені було тоді 19, і він ці борги залишив на мене. Я протягом місяця сама віддала всі борги", — зізналася Міс Україна 2023. "Вона дуже нервує, коли ми спілкуємося. Їй було важко проявитися, мандраж заважав. Хотів підтримати, але це було важко", — прокоментував спілкування з Софією Тарас.

Денисенко висловила свою думку після спілкування з учасницями. "Мені сподобалася Настя, Яна — дуже цікава, класна, своя. Все буде добре, не переживай", — звернулася до Цимбалюка зіркова подруга. Після вистави Тарас вручив троянду Анастасії. "Вони через себе цю виставу пропустили", — зазначив Холостяк.

Після скандалу у будинку Софія Шамія залишила проєкт. Лікарка-косметологиня Оксана Шанюк розповіла, що Софія нібито була коханкою. "Мені соромно за таких жінок як ти. Тому що коли до мене приходила дівчина, вона плакала, тому що вона планувала дітей. І показувала фотки й листування його з тобою", — заявила Оксана. "Я не оточую себе у повсякденному житті настільки негативними людьми", — зазначила Софія.

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2

На індивідуальне побачення Цимбалюк запросив Дарину Романець (власниця весільного агентства). Тарас і Дарина створили парфуми, а після повечеряли. У цей час у будинку учасниці робили фото без фільтрів. "Якщо Даша проявляє свої природні емоції, і не може їх стримати, то це окей, а якщо вона цю палітру притягує у своє життя, бо їй сумно, то це дивно. Не хотілося б, щоб людина розгойдувала негативні хвилі вдома. Це зайве мені здається. Залишила приємний слід. Є якась легкість", — прокоментував Тарас і вручив Дарині троянду.

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2

На друге групове побачення з Тарасом вирушили Вікторія Крилас (фотомодель), Ольга Дзундза (фітнес-тренерка та майстерка спорту) та Ірина Пономаренко (модель). Учасниці та Холостяк займалися спортом, а потім пообідали у столичному ресторані. Після особистого спілкування Тарас подарував троянду Ірині. Перед церемонією Цимбалюк оцінив чорно-білі портрети дівчат без фільтрів. Тарас також поспілкувався з Юлією Коренюк. Холостяк після особистого спілкування дав дівчині троянду.

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2
«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2

На церемонії троянд Холостяк попрощався з Ніколєттою Бірюковою. Після вильоту дівчина не стримала сліз. Шоу також залишила Вікторія Крилас. Їх фото були найвідвертішими, замітили дівчата.

«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2
«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2
«Холостяк-14»: кого актор Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску - фото 2

"Не можна чоловіку, якого ти ще близько не знаєш давати такі фото. Ну не можна", – прокоментувала лікарка-косметологиня Оксана Шанюк. На проєкті залишилося 13 героїнь.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на проєкті кохання шукатиме Тарас Цимбалюк, найбажаніший актор країни, зірка улюблених серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна", "Кохання та полум’я".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини