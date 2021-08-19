"Хотел бы себе такую соседку": обнаженная Надя Дорофеева позировала перед окнами

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Ольга Чародий
Украинская певица Dorofeeva поделилась снимками ню,
сделанными на отдыхе в Турции. Там она отдыхает со своим мужем Владимиром
Дантесом. Красавица успела наделать не только кучу фото в бикини, но и более
откровенных. В частности, она позировала любимому топлес.
Надя Дорофеева
На снимке, который знаменитость опубликовала в своих
Instagram-stories, Надя появилась только в одних трусиках, стоя лицом к окну.
Дорофеева прикрыла грудь волосами, и все же засветила упругие формы.
Соблазнительница похвасталась стройными ножками и аппетитными ягодицами.
Под другими публикациями отдыха фоловеры активно оставляют приятные комментарии.
Напомним, соблазнительная Надя Дорофеева умеет эффектно подчеркнуть свои формы удачными нарядами. А фото красавицы в купальнике вызывают особый трепет и ажиотаж среди ее поклонников. И этот раз — не исключение.Так, Надя Дорофеева показала на своей странице в Instagram несколько образов в бикини, вызвав фурор в Сети. Звезда позировала в нежно-розовом откровенном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. На шее у певицы — украшение из бусин, на которой можно прочитать имя ее мужа — Дантес.Кроме этого, артистка продемонстрировала немного спортивный и закрытый вариант наряда — купальник, который состоит из плотного кроп-топа с длинным рукавом и плавок. Звезда позирует на скалистом берегу у моря. "Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", — прокомментировала снимки Дорофеева, напомнив о своем новом видео.
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