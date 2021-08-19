"Хотел бы себе такую соседку": обнаженная Надя Дорофеева позировала перед окнами

Украинская певица Dorofeeva поделилась снимками ню, сделанными на отдыхе в Турции. Там она отдыхает со своим мужем Владимиром Дантесом. Красавица успела наделать не только кучу фото в бикини, но и более откровенных. В частности, она позировала любимому топлес.

Надя Дорофеева

На снимке, который знаменитость опубликовала в своих Instagram-stories, Надя появилась только в одних трусиках, стоя лицом к окну. Дорофеева прикрыла грудь волосами, и все же засветила упругие формы. Соблазнительница похвасталась стройными ножками и аппетитными ягодицами.

Под другими публикациями отдыха фоловеры активно оставляют приятные комментарии.

"Красивая грудь, тело, ножки", "Ух, какая киска", "Хотел бы себе такую ​​соседку", — пишут они.



Напомним, соблазнительная Надя Дорофеева умеет эффектно подчеркнуть свои формы удачными нарядами. А фото красавицы в купальнике вызывают особый трепет и ажиотаж среди ее поклонников. И этот раз — не исключение.Так, Надя Дорофеева показала на своей странице в Instagram несколько образов в бикини, вызвав фурор в Сети. Звезда позировала в нежно-розовом откровенном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. На шее у певицы — украшение из бусин, на которой можно прочитать имя ее мужа — Дантес.

Кроме этого, артистка продемонстрировала немного спортивный и закрытый вариант наряда — купальник, который состоит из плотного кроп-топа с длинным рукавом и плавок. Звезда позирует на скалистом берегу у моря

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", — прокомментировала снимки

Дорофеева, напомнив о своем новом видео.

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