Надя Дорофеева соблазнила подписчиков горячими кадрами в откровенном бикини

BTC/USD
34363.49
ETH/USD
2210.56
LTC/USD
141.25
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Соблазнительная Надя Дорофеева умеет эффектно подчеркнуть
свои формы удачными нарядами. А фото красавицы в купальнике вызывают особый
трепет и ажиотаж среди ее поклонников. И этот раз — не исключение.
Надя Дорофеева (фото из открытых источников)
Так, Надя Дорофеева показала на своей странице в Instagram несколько образов в бикини, вызвав фурор в сети. Звезда позировала в нежно розовом откровенном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. На шее у певицы — украшение из бусин, которой можно прочитать имя ее мужа — Дантес.
Кроме этого, артистка показала немного спортивный и закрытый вариант наряда — купальник, который состоит из плотного кроп-топа с длинным рукавом и плавок. Звезда позирует на скалистом берегу у моря.
Напомним, Надежда Дорофеева готовится представить публике свой новый трек. На своей странице в Instagram знаменитость решила подогреть интерес фанатов и опубликовала небольшой фрагмент своей композиции. В кадре певица предстала в брюках черного цвета и трендовой белой майке, а свой образ дополнила двумя высокими хвостиками на голове, с выпущенными передними прядями. Надежда спела несколько строчек из новой песни, а свой пост подписала так: "Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP".
Несколько дней назад певица уже намекала поклонникам на то, что вскоре выйдет ее новая работа, опубликовав черно-белую фотографию и оставив надпись: "Перечитал мои мысли, а они все…о тебе. Soon". Фанаты исполнительницы в восторге и с нетерпением ждут премьеры: "У меня мурашки!! Ставлю таймер на этот день!!", "Мои мысли о тебе. Это будет разрыв!!" "Это слишком офигенно. Очень жду", "Я уверена, что это будет что-то бомбическое", — пишут фолловеры
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости