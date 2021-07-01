logo
Русский Українська

BTC/USD

34363.49

ETH/USD

2210.56

LTC/USD

141.25

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Надя Дорофеева соблазнила подписчиков горячими кадрами в откровенном бикини
commentss НОВОСТИ Все новости

Надя Дорофеева соблазнила подписчиков горячими кадрами в откровенном бикини

Кроме этого, артистка показала немного спортивный и закрытый вариант наряда

сегодня, 04:15
Автор:

Ольга Чародий

Соблазнительная Надя Дорофеева умеет эффектно подчеркнуть свои формы удачными нарядами. А фото красавицы в купальнике вызывают особый трепет и ажиотаж среди ее поклонников. И этот раз — не исключение.

Надя Дорофеева соблазнила подписчиков горячими кадрами в откровенном бикини

Надя Дорофеева (фото из открытых источников)

Так, Надя Дорофеева показала на своей странице в Instagram несколько образов в бикини, вызвав фурор в сети. Звезда позировала в нежно розовом откровенном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. На шее у певицы — украшение из бусин, которой можно прочитать имя ее мужа — Дантес.

Надя Дорофеева соблазнила подписчиков горячими кадрами в откровенном бикини - фото 2

Кроме этого, артистка показала немного спортивный и закрытый вариант наряда — купальник, который состоит из плотного кроп-топа с длинным рукавом и плавок. Звезда позирует на скалистом берегу у моря.

Надя Дорофеева соблазнила подписчиков горячими кадрами в откровенном бикини - фото 3

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом Почему", — прокомментировала снимки Дорофеева, напомнив о своем новом видео.

Напомним, Надежда Дорофеева готовится представить публике свой новый трек. На своей странице в Instagram знаменитость решила подогреть интерес фанатов и опубликовала небольшой фрагмент своей композицииВ кадре певица предстала в брюках черного цвета и трендовой белой майке, а свой образ дополнила двумя высокими хвостиками на голове, с выпущенными передними прядями. Надежда спела несколько строчек из новой песни, а свой пост подписала так: "Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP".

Несколько дней назад певица уже намекала поклонникам на то, что вскоре выйдет ее новая работа, опубликовав черно-белую фотографию и оставив надпись: "Перечитал мои мысли, а они все…о тебе. Soon". Фанаты исполнительницы в восторге и с нетерпением ждут премьеры: "У меня мурашки!! Ставлю таймер на этот день!!", "Мои мысли о тебе. Это будет разрыв!!" "Это слишком офигенно. Очень жду", "Я уверена, что это будет что-то бомбическое", — пишут фолловеры


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CQsmkpYHG97/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ