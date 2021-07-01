Надя Дорофеева соблазнила подписчиков горячими кадрами в откровенном бикини

Соблазнительная Надя Дорофеева умеет эффектно подчеркнуть свои формы удачными нарядами. А фото красавицы в купальнике вызывают особый трепет и ажиотаж среди ее поклонников. И этот раз — не исключение.

Надя Дорофеева (фото из открытых источников)

Так, Надя Дорофеева показала на своей странице в Instagram несколько образов в бикини, вызвав фурор в сети. Звезда позировала в нежно розовом откровенном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. На шее у певицы — украшение из бусин, которой можно прочитать имя ее мужа — Дантес.





Кроме этого, артистка показала немного спортивный и закрытый вариант наряда — купальник, который состоит из плотного кроп-топа с длинным рукавом и плавок. Звезда позирует на скалистом берегу у моря.





"Это я. Читаю ваши комменты под клипом Почему", — прокомментировала снимки Дорофеева, напомнив о своем новом видео.

Напомним, Надежда Дорофеева готовится представить публике свой новый трек. На своей странице в Instagram знаменитость решила подогреть интерес фанатов и опубликовала небольшой фрагмент своей композиции. В кадре певица предстала в брюках черного цвета и трендовой белой майке, а свой образ дополнила двумя высокими хвостиками на голове, с выпущенными передними прядями. Надежда спела несколько строчек из новой песни, а свой пост подписала так: "Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP".

Несколько дней назад певица уже намекала поклонникам на то, что вскоре выйдет ее новая работа, опубликовав черно-белую фотографию и оставив надпись: "Перечитал мои мысли, а они все…о тебе. Soon". Фанаты исполнительницы в восторге и с нетерпением ждут премьеры: "У меня мурашки!! Ставлю таймер на этот день!!", "Мои мысли о тебе. Это будет разрыв!!" "Это слишком офигенно. Очень жду", "Я уверена, что это будет что-то бомбическое", — пишут фолловеры

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