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Ирина Билык объявила о разводе с мужем

Также Ирина Билык назвала мужа на лучшим из всех мужчин в ее жизни

сегодня, 01:52
Автор:

Ольга Чародий








Легендарная украинская певица Ирина Билык ошеломила новостью о разводе со своим мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.

Ирина Билык объявила о разводе с мужем

Ирина Билык (фото из открытых источников)

Печальную весть 51-летняя звезда со слезами на глазах сообщила Маше Ефросининой в программе "Мой секрет". Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения.

 По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России.

"Все равно мне придется это рассказать. Мы с Асланом разводимся. А что делать? Аслан не приезжал к нам. Хотя я его люблю и он меня любит, но вона – зіронька моя, вона – одинокая". Как-то так", — сообщила знаменитость.

Также Ирина Билык назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической". 

Напомним, популярная украинская артистка рассказала о личной жизни своего старшего сына в программе "Светская жизнь" на телеканале 1+1, передает издание lenta. В своем интервью Ирина Билык немного приоткрыла тайну, рассказав о девушке своего сына. Ее зовут Алиса Яновская и с Глебом они встречаются уже довольно длительное время. Певица поделилась, что всегда хотела иметь именно такую невестку. Она добавила, что хотела бы видеть будущую жену своего сына именно с таким цветом волос, с такой мушкой, и чтобы ее звали Алиса.

Также Ирина сказала, что если бы она снова выходила замуж, то обязательно пригласила бы на свадьбу такие музыкальные группы, как "ВВ", DZIDZIO и "ТИК". На что Алиса ей ответила, что ради "ВВ" можно и о свадьбе задуматься.  Исполнительница выразила свое мнение о том, что дети в состоянии сами решить, пора жениться или нет. Ведь они современные молодые люди, и сами знают, чего хотят от этой жизни, уверена артистка. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wd-rCihbYLA
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