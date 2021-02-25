Ирина Билык показала поклонникам сына от Аслана Ахмадова

поклонникам младшего сына. Видео с мальчиком она опубликовала в своей социальной сети.

Ирина Билык, , фото из открытых источников

Четырехлетний Табриз был рожден от режиссера Аслана Ахмадова. Билык и Ахмадов состоят в гостевом браке и певица признается, что именно в такой форме брака она по-настоящему счастлива.

Ирина Билык неоднократно подчеркивала в интервью, что с Асланом обрела настоящее женское счастье.

Старший сын Ирины Билык, двадцатилетний Глеб, был рожден от модели Андрея Оверчука.

В нынешнем году Ирине Билык исполнилось 50 лет, однако артистка абсолютно не выглядит на этот возраст. Она лично ведет микроблог младшего сына в социальных сетях. Страница Табриза насчитывает 6123 тысяч подписчиков.

Напомним, певица поделилась, после какой ситуации она начала прибегать к мистической помощи. Когда она вместе с Аланом Бадоевым работала над съемками клипа "Снег", то по сценарию ей перебинтовали ногу. А ровно спустя две недели Ирину столкнули с лестницы, и она вынуждена была ходить с перебинтованной ногой, но уже по-настоящему. Такое странное стечение обстоятельств насторожило артистку, поэтому теперь она регулярно посещает экстрасенса. Также она говорит, что уже ей нечего бояться, потому что у нее есть специальная защита от возникновения подобных ситуаций. Ранее о мистике звезда заговорила после смерти своей матери

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской. Известная украинская артистка Ирина Билык похвасталась подарком, который она получила от Натальи Могилевской. Соответствующую фотографию она разместила на своей странице в социальных сетях, написав под публикацией теплые слова благодарности.

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