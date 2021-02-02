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Ирина Федишин отпраздновала День рождения в Доминикане

Семья певицы остановилась в роскошном отеле на побережье океана и увлекла милыми семейными фотографиями на живописном пляже

2 февраля 2021, 23:30
Автор:

Ольга Чародий

Накануне, 1 февраля, артистке исполнилось 34 года. Как написала Ирина Федишин на личной странице в социальной сети, она впервые отпраздновала годовщину своего рождения на берегу океана. Местом празднования стали карибские острова, куда Ирина улетела с мужем и детьми. Как призналась артистка, поездка — это подарок от ее мужа.

Ирина Федишин отпраздновала День рождения в Доминикане

Ирина Федишин (фото из открытых источников)

"Сегодня я встречаю свой 34 день рождения на океане. Спасибо мужу за этот подарок", — подписала Ирина.

Федишин свою публикацию Также артистка призналась, что ей нелегко удалось адаптироваться к разнице в часовых поясах.

"Мы прилетели в Доминиканскую Республику. Разница во времени с Украиной 6 часов. Поэтому, когда у вас уже было 00:00 (1 февраля), тут было только 18:00 (31 января). Вот так я продлила себе праздник",  рассказала она.

С мужем и детьми она устроила фотосессию на песчаном пляже с пальмами. Для съемки певица выбрала белое платье длины миди на тонких бретелях и с пикантным декольте. 

Напомним, папа будущей звезды был профессиональным музыкантом, но также он играл на свадьбах. Как-то раз отец поставил девочку рядом с собой, и в 4 года она дала свой первый концерт на одной из свадеб.  Позднее Ирина начала выступать в детском коллективе, которым руководила ее мама.  "В этом коллективе она была, как такой вожак, то есть была ведущей – всех ставила на сцену, все слова знала, кто за кем должен выступать", — делится мама.  Несмотря на это, отец был категорически против того, чтобы дочь связывала свою жизнь с музыкой. Он видел ее выдающейся шахматисткой. Тогда тренер по шахматам предсказывал девочке великое будущее. 





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Источник: https://www.instagram.com/irynafedyshyn/
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