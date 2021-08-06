Ирина Шейк полностью обнажилась для рекламы

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Ольга Чародий
35-летняя Ирина Шейк опубликовала очень откровенное фото и видео.
Звезда продемонстрировала фигуру практически без одежды. Супермодель
опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует в черных стрингах, прикрывая
обнаженную грудь.
Ирина Шейк - фото из открытых источников
Снимок был сделан в ходе фотосессии для рекламы бренда Alo,
который специализируется на бьюти-продуктах и спортивной одежде. Шейк
сотрудничает с брендом не впервые. Ранее она снялась в рекламе купальников
марки, а также появилась в рекламной кампании увлажняющего крема для сияния
кожи.
В общем топмодель очень весело начала август. Сначала звезда поехала на озеро Комо в Италии. Там Ирина в компании других представителей мира моды отпраздновала 46-летие близкого друга, креативного директора Burberry Рикардо Тиши.
Напомним, 35-летняя популярная модель Ирина Шейк порадовала фанатов очередным "жарким" фото, на котором позирует на фоне тропических пейзажей в одних трусиках. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых демонстрирует свое шикарное и подтянутое тело. На одной из фотографий Ирина Шейк позирует в стрингах оранжевого цвета и стильных босоножках на каблуке в тон купальнику, а свою обнаженную грудь прикрыла руками. Модель выбрала пикантную позу, присев так, чтобы "засветить" свои упругие ягодицы. К слову, позировала знаменитость без грамма косметики на лице, продемонстрировав естественную красоту.
За сутки пост звезды собрал более 600 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Очень красиво", "Мой эталон красоты", "Боже, ты слишком потрясающая", "Так жарко", "Самая красивая женщина!", "Сногсшибательная и великолепная, как всегда", — прокомментировали фанаты.
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