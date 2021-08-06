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Главная Новости Звезды шоубизнес Ирина Шейк полностью обнажилась для рекламы
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Ирина Шейк полностью обнажилась для рекламы

Снимок был сделан в ходе фотосессии для рекламы бренда Alo

сегодня, 22:24
Автор:

Ольга Чародий

35-летняя Ирина Шейк опубликовала очень откровенное фото и видео. Звезда продемонстрировала фигуру практически без одежды. Супермодель опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует в черных стрингах, прикрывая обнаженную грудь.

Ирина Шейк полностью обнажилась для рекламы

Ирина Шейк - фото из открытых источников

Снимок был сделан в ходе фотосессии для рекламы бренда Alo, который специализируется на бьюти-продуктах и ​​спортивной одежде. Шейк сотрудничает с брендом не впервые. Ранее она снялась в рекламе купальников марки, а также появилась в рекламной кампании увлажняющего крема для сияния кожи.

В общем топмодель очень весело начала август. Сначала звезда поехала на озеро Комо в Италии. Там Ирина в компании других представителей мира моды отпраздновала 46-летие близкого друга, креативного директора Burberry Рикардо Тиши.

Напомним, 35-летняя популярная модель Ирина Шейк порадовала фанатов очередным "жарким" фото, на котором позирует на фоне тропических пейзажей в одних трусиках. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых демонстрирует свое шикарное и подтянутое тело. На одной из фотографий Ирина Шейк позирует в стрингах оранжевого цвета и стильных босоножках на каблуке в тон купальнику, а свою обнаженную грудь прикрыла руками. Модель выбрала пикантную позу, присев так, чтобы "засветить" свои упругие ягодицы. К слову, позировала знаменитость без грамма косметики на лице, продемонстрировав естественную красоту.

За сутки пост звезды собрал более 600 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Очень красиво", "Мой эталон красоты", "Боже, ты слишком потрясающая", "Так жарко", "Самая красивая женщина!", "Сногсшибательная и великолепная, как всегда", — прокомментировали фанаты.


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Источник: https://www.instagram.com/irinashayk/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9ab13be9-b61f-427a-9af7-32039754cb0a
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