Ирина Шейк полностью обнажилась для рекламы

35-летняя Ирина Шейк опубликовала очень откровенное фото и видео. Звезда продемонстрировала фигуру практически без одежды. Супермодель опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует в черных стрингах, прикрывая обнаженную грудь.

Ирина Шейк - фото из открытых источников

Снимок был сделан в ходе фотосессии для рекламы бренда Alo, который специализируется на бьюти-продуктах и ​​спортивной одежде. Шейк сотрудничает с брендом не впервые. Ранее она снялась в рекламе купальников марки, а также появилась в рекламной кампании увлажняющего крема для сияния кожи.

В общем топмодель очень весело начала август. Сначала звезда поехала на озеро Комо в Италии. Там Ирина в компании других представителей мира моды отпраздновала 46-летие близкого друга, креативного директора Burberry Рикардо Тиши.

35-летняя популярная модель Ирина Шейк порадовала фанатов очередным "жарким" фото, на котором позирует на фоне тропических пейзажей в одних трусиках.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых демонстрирует свое шикарное и подтянутое тело. На одной из фотографий Ирина Шейк позирует в стрингах оранжевого цвета и стильных босоножках на каблуке в тон купальнику, а свою обнаженную грудь прикрыла руками. Модель выбрала пикантную позу, присев так, чтобы "засветить" свои упругие ягодицы. К слову, позировала знаменитость без грамма косметики на лице, продемонстрировав естественную красоту.

Напомним,

За сутки пост звезды собрал более 600 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Очень красиво", "Мой эталон красоты", "Боже, ты слишком потрясающая", "Так жарко", "Самая красивая женщина!", "Сногсшибательная и великолепная, как всегда", — прокомментировали фанаты.



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