Ирина Шейк позировала с голой грудью на пляже (ФОТО)

Ирина Шейк (фото из открытых источников)

35-летняя популярная модель Ирина Шейк порадовала фанатов очередным "жарким" фото, на котором позирует на фоне тропических пейзажей в одних трусиках.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых демонстрирует свое шикарное и подтянутое тело. На одной из фотографий Ирина Шейк позирует в стрингах оранжевого цвета и стильных босоножках на каблуке в тон купальнику, а свою обнаженную грудь прикрыла руками. Модель выбрала пикантную позу, присев так, чтобы "засветить" свои упругие ягодицы. К слову, позировала знаменитость без грамма косметики на лице, продемонстрировав естественную красоту.

На других фото Ирина Шейк позирует на песчаном пляже на фоне океана в белых стрингах и бежевых сапогах, сделав акцент на своих ягодицах и длинных ногах.

За сутки пост звезды собрал более 600 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Очень красиво", "Мой эталон красоты", "Боже, ты слишком потрясающая", "Так жарко", "Самая красивая женщина!", "Сногсшибательная и великолепная, как всегда", — прокомментировали фанаты.

Напомним, 35-летняя российская модель и актриса Ирина Шейк сотрудничает с многими известными брендами и неоднократно снимается в рекламах. Недавно она стала звездой ролика модного бренда Alo, представив их новый продукт. Знаменитость опубликовала рекламу, на которой позирует без косметики, красиво взмахивая своими роскошными волосами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Ирина Шейк приняла участие в модном показе французского дома Mugler и показала кадры из бэкстейджа, на котором позирует в "голом" комбинезоне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!