Искусственный интеллект спрогнозировал место Украины на конкурсе Евровидение-2026

Несмотря на сдержанные оценки букмекеров, искусственный интеллект прогнозирует лучший результат для Украины на Евровидении 2026 года. Украинскую представительницу Leléka с песней Ridnym нейросети назвали одной из потенциальных "темных лошадок" конкурса.

ИИ назвал результат Украины на Евровидении-2026.

Портал "Комментарии" обратился к искусственным интеллектам ChatGPT и Gemini с просьбой спрогнозировать, какое место может занять Украина на Евровидении. При анализе ИИ учитывал не только букмекерские коэффициенты, но и типовые паттерны голосования, эмоциональный эффект песен, потенциал сценического номера и историческую поддержку Украины на конкурсе.

Несмотря на то, что букмекеры отводят Украине 11 место и около 2% шансов на победу, Gemini прогнозирует для Leléka итоговое третье место в финале. Искусственный интеллект считает, что главным преимуществом композиции Ridnym является ее эмоциональность и сочетание украинской аутентики с современным звучанием.

"Главным аргументом является мощный текст-манифест, где образы "вышивания новой судьбы" и "корней, несущих воду" создают глубокую эмоциональную связь со зрителем. Сочетание английского рассказа с украинским сакральным содержанием делает композицию понятной миру, в то же время сохраняя уникальную аутентичность. На фоне эпатажных фаворитов из Финляндии и Греции Украина выгодно выделяется благодаря "искренности и смыслам", что традиционно приносит высокие баллы от жюри", — прогнозирует Gemini.

ChatGPT дает более сдержанный, но тоже положительный прогноз по месту, которое займет Украина на Евровидении. По мнению искусственного интеллекта, Leléka получит место в диапазоне от 6 до 10, а наиболее вероятным результатом называет 8 строчку в финале.

" Главная причина – эмоциональные и атмосферные композиции с украинской аутентикой часто лучше срабатывают на телезрителей, чем прогнозируют ставки. Украина также традиционно имеет сильные постановки и умеет отличаться от типичного европопа. Если номер сделают визуально сильным и искренним, Leléka может стать одной из главных "темных лошадок" конкурса", – пишет ChatGPT.

По мнению Gemini и ChatGPT Украина умеет усиливать свои позиции именно во время живых выступлений. Кроме того, оба ИИ сходятся во мнении, что эмоциональные композиции с национальным колоритом часто получают лучшую реакцию телезрителей, чем ожидают букмекеры.

ИИ также обращает внимание, что успех Украины будет в значительной степени зависеть от постановки номера. Если команде удастся создать сильный визуальный образ и сохранить атмосферу искренности, Leléka может стать одним из самых больших сюрпризов Евровидения-2026 и по анализу искусственного интеллекта занять 3-10 место.

