Искусственный интеллект спрогнозировал место Украины на конкурсе Евровидение-2026

Slava Kot
Несмотря на сдержанные оценки букмекеров, искусственный интеллект прогнозирует лучший результат для Украины на Евровидении 2026 года. Украинскую представительницу Leléka с песней Ridnym нейросети назвали одной из потенциальных "темных лошадок" конкурса.
ИИ назвал результат Украины на Евровидении-2026.
Портал "Комментарии" обратился к искусственным интеллектам ChatGPT и Gemini с просьбой спрогнозировать, какое место может занять Украина на Евровидении. При анализе ИИ учитывал не только букмекерские коэффициенты, но и типовые паттерны голосования, эмоциональный эффект песен, потенциал сценического номера и историческую поддержку Украины на конкурсе.
Несмотря на то, что букмекеры отводят Украине 11 место и около 2% шансов на победу, Gemini прогнозирует для Leléka итоговое третье место в финале. Искусственный интеллект считает, что главным преимуществом композиции Ridnym является ее эмоциональность и сочетание украинской аутентики с современным звучанием.
ChatGPT дает более сдержанный, но тоже положительный прогноз по месту, которое займет Украина на Евровидении. По мнению искусственного интеллекта, Leléka получит место в диапазоне от 6 до 10, а наиболее вероятным результатом называет 8 строчку в финале.
По мнению Gemini и ChatGPT Украина умеет усиливать свои позиции именно во время живых выступлений. Кроме того, оба ИИ сходятся во мнении, что эмоциональные композиции с национальным колоритом часто получают лучшую реакцию телезрителей, чем ожидают букмекеры.
ИИ также обращает внимание, что успех Украины будет в значительной степени зависеть от постановки номера. Если команде удастся создать сильный визуальный образ и сохранить атмосферу искренности, Leléka может стать одним из самых больших сюрпризов Евровидения-2026 и по анализу искусственного интеллекта занять 3-10 место.
