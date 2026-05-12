Штучний інтелект спрогнозував місце України на конкурсі Євробачення-2026

Попри стримані оцінки букмекерів, штучний інтелект прогнозує значно кращий результат для України на Євробаченні 2026 року. Українську представницю Leléka з піснею Ridnym нейромережі назвали однією з потенційних "темних конячок" конкурсу.

ШІ назвав результат України на Євробаченні-2026. Фото: EBU

Портал "Коментарі" звернувся до штучних інтелектів ChatGPT та Gemini із проханням спрогнозувати, яке місце може посісти Україна на Євробаченні. Під час аналізу ШІ враховував не лише букмекерські коефіцієнти, а й типові патерни голосування, емоційний ефект пісень, потенціал сценічного номера та історичну підтримку України на конкурсі.

Попри те, що букмекери наразі відводять Україні 11 місце та близько 2% шансів на перемогу, Gemini прогнозує для Leléka підсумкове третє місце у фіналі. Штучний інтелект вважає, що головною перевагою композиції "Ridnym" є її емоційність та поєднання української автентики із сучасним звучанням.

"Головним аргументом є потужний текст-маніфест, де образи "вишивання нової долі" та "коріння, що несе воду" створюють глибокий емоційний зв’язок із глядачем. Поєднання англійської розповіді з українським сакральним змістом робить композицію зрозумілою світу, водночас зберігаючи унікальну автентичність. На тлі епатажних фаворитів із Фінляндії та Греції, Україна вигідно виділяється завдяки "щирості та сенсам", що традиційно приносить високі бали від журі", — прогнозує Gemini.

ChatGPT дає більш стриманий, але теж позитивний прогноз щодо місця, яке займе Україна на Євробаченні. На думку штучного інтелекту Leléka отримає місце у діапазоні від 6 до 10, а найімовірнішим результатом називає 8 сходинку у фіналі.

"Головна причина — емоційні та атмосферні композиції з українською автентикою часто краще спрацьовують на телеглядачів, ніж прогнозують ставки. Україна також традиційно має сильні постановки та вміє вирізнятися серед типового європопу. Якщо номер зроблять візуально сильним і щирим, Leléka може стати одним із головних "темних конячок" конкурсу", — пише ChatGPT.

На думку Gemini та ChatGPT, Україна вміє посилювати свої позиції саме під час живих виступів. Крім того, обидва ШІ сходяться на думці, що емоційні композиції з національним колоритом часто отримують кращу реакцію телеглядачів, ніж очікують букмекери.

ШІ також звертає увагу, що успіх України значною мірою залежатиме від постановки номера. Якщо команді вдасться створити сильний візуальний образ та зберегти атмосферу щирості, Leléka може стати одним з найбільших сюрпризів Євробачення-2026 та згідно з аналізом штутчного інтелекту посісти 3-10 місце.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект назвав переможця Євробачення-2026.

Також "Коментарі" писали про перші кадри номера України на Євробаченні-2026. Яким буде виступ LELÉKA.