Известная шахматистка подала иск в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы"

Известная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которая в свое время одержала немало побед в шахматах, подала иск против Netflix. Об этом пишет издание The Hollywod Reporter.

Против Netflix подали в суд из-за сериала, фото из открытых источников

В исковом заявлении говорится, что в сериале "Ход королевы" о Ноне Гаприндашвили вспомнил шахматный комментатор в речи о главной героине сериала Бет Хармони.

В сериале комментатор сказал, что Нонна никогда не играла против мужчин, для доказательства истец приводит цитату из фильма:



"Единственное, что в ней необычно — это ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами".

Такое утверждение Нона Гаприндашвили считает ложным, сексистским и унизительным. Последние события в сериале происходят в 1968 году. А до этого времени Нонна уже играла в турнирах с 59 шахматистами-мужчинами, среди которых соревновалась с 10 гроссмейстерами.

Поэтому шахматистка убеждена, что Netflix солгал о ее достижениях и еще причислил ее к числу российских граждан, хотя она грузинка, которая жила в Советском Союзе. В то время Грузия была одной из республик Союза.

В иске шахматистка отметила, что хочет получить пять миллионов моральной компенсации и требует обнародования опровержения заявлений, что она не играла с мужчинами-шахматистами.



В свою очередь представители Netflix считают ее требования и упреки безосновательными и со своей стороны выразили уважение к Ноне Гаприндашвили и ее достижениям в шахматах.

Суд должен будет определить может ли один побочный комментарий из серии действительно нанести ущерб репутации Гаприндашвили. В суде Нону представляет Родни Смолла, декан юридического факультета Уайденерського университета.

Отметим, что Нонна Терентьевна стала пятой в истории шахмат чемпионкой мира, первым международным гросмейстром среди женщин в 1976 году и первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин в 1978 году. Сейчас ей исполнилось 80 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", бывшим работникам Netflix объявили обвинения.

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