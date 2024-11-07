Известная украинская певица рассказала, как ей угрожал российский продюсер из-за отказа

В 2000-х годах девичий поп-дуэт Алиби , состоявший из Анны и Ангелины Завальских, добился значительной популярности как в Украине, так и за рубежом. Под руководством их отца-продюсера сестры выступали на ведущих концертных площадках.

Дуэт Алиби (фото из открытых источников)

На талант дуэта обратил внимание музыкальный продюсер Александр Цекало, уроженец Киева, на тот момент работавший в России и оказавший там большое влияние. Он активно налаживал с ними дружеские отношения, приглашая девушек на разные выступления и проекты.

"Мы общались, дружили, встречались на разных проектах. Он приглашал нас на "Песню года", которую вел вместе с Иваном Ургантом. Он как загорелся нашим творчеством, проявлял себя как продюсер, и все это происходило очень деликатно, под родительским наблюдением," – рассказала Анна Завальская в интервью с Алиной Доротюк.

Однако настоящая суть продюсера открылась, когда сестры отказали ему в использовании их песни "Исповедь" в сериале, который тогда снимал Цекало. Он хотел, чтобы трек исполняли другие артисты. Отец певиц выставил четкое требование: либо песню исполняют Анна и Ангелина, либо ее не будет в сериале вообще. Это разозлило Цекала.

"Он тогда работал над сериалом "Ландыш серебристый", или как-то так. У нас как раз вышла песня "Исповедь", сначала на русском языке, позже мы ее перевели на украинский. Цекало предложил сделать ее саундтреком в сериал. Мы сразу спросили, кто будет исполнять песню. Он ответил: "Ну, не вы, мы просто возьмем трек". И у нас с сестрой возникло ощущение, что это неправильно.

Цекало возмутился: "Вы вообще понимаете, кому отказываете?" После этого их отношения разорвались. Продюсер заявил: "Я сделаю все, чтобы вас не было в России". На что сестры ответили: "Ну, класс". Тогда он добавил: "А что вам остается? Гастролировать всеми тремя городами Украины?" Это заявление возмутило девушек. "Мы поняли, что не позволим никому так с нами говорить или диктовать, что нам делать", – отмечает Анна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер сделал откровенное заявление о жизни в РФ