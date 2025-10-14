logo

Известно, когда будет «Холостяк»-14 с Тарасом Цымбалюком
commentss НОВОСТИ Все новости

Известно, когда будет «Холостяк»-14 с Тарасом Цымбалюком

Холостяк-2025 покажут уже в эту пятницу, 17 октября

14 октября 2025, 18:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Дата старта нового сезона главного романтического реалити страны стала одной из самых ожидаемых новостей нынешней осенью. Ведь любовь будет искать Тарас Цымбалюк, самый желанный актер страны, звезда любимых сериалов "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная", "Любовь и пламя". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СТБ.

Зрители с нетерпением спрашивали в соцсетях: "Когда?". И вот телеканал СТБ объявил дату премьеры проекта "Холостяк"-14.

Самая ожидаемая премьера осени состоится 17 октября в 19:00 в эфире телеканала СТБ.

Тарас Цымбалюк – популярный украинский актер театра и кино. Его роли становятся культовыми и покоряют Netflix. Он сказал сотни слов любви устами своих героев. Но этой осенью он впервые не будет играть чувства на экране. Теперь он ищет ту единственную, которой сделает предложение в реальной жизни.

Известно, когда будет «Холостяк»-14 с Тарасом Цымбалюком - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в феврале 2025 года герой 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" сообщил, что расстался с победительницей проекта и его девушкой Инной Белень. Об этом "Терен" написал в своем Instagram.

"Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент, за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой. Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать вообще. Верим, что все важнейшие слова сказаны лицом к лицу и хотели бы оставить их только для нас", – пишет холостяк.



