Дата старту нового сезону головного романтичного реаліті країни стала однією з найбільш очікуваних новин цієї осені. Адже кохання шукатиме Тарас Цимбалюк, найбажаніший актор країни, зірка улюблених серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна", "Кохання та полум’я". Про це передає портал "Коментарі" з посиланням на інформацію СТБ.

Відомо, коли буде «Холостяк»-14 з Тарасом Цимбалюком

Глядачі з нетерпінням запитували у соцмережах: "Коли?". І ось телеканал СТБ оголосив дату прем’єри проєкту "Холостяк"-14.

Найочікуваніша прем’єра осені відбудеться 17 жовтня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ.

Тарас Цимбалюк – популярний український актор театру і кіно. Його ролі стають культовими і підкорюють Netflix. Він сказав сотні слів кохання вустами своїх героїв. Але цієї осені він вперше не гратиме почуття на екрані. Тепер він шукає ту єдину, якій освідчиться в реальному житті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у лютому 2025 герой 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Олександр "Терен" повідомив, що розлучився з переможницею проєкту та його дівчиною Інною Белень. Про це "Терен" написав у своєму Instagram.

"Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо,і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас", – пише холостяк.