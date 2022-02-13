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Известную украинскую певицу скосил "Омикрон"

Украинская певица Shadu в своем профиле Instagram показала положительный тест на коронавирус

сегодня, 15:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинская певица Shadu в своем профиле Instagram пожаловалась, как ей непросто было болеть коронавирусом, а также продемонстрировала позитивный тест на COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Известную украинскую певицу скосил "Омикрон"

Певица Shadu. Фото: instagram.com/offi_shadu

Артистка заявила, что болезнь её свалила с ног. Из-за плохого самочувствия не было возможности даже полноценно присутствовать в соцсетях. Но худшим было утро вторника, потому что невозможно было встать с постели. То состояние, которое было в организме, невозможно передать, потому что всё утро была рвота, ломота в суставах, от повышенной температуры был большой озноб. В таком состоянии пришлось одеть на себя побольше одежды, чтобы согреться.

Плохо себя чувствовала артистка больше трех дней. В это время не выходила в соцсети и всё время находилась дома. Сейчас певица Shadu просит своих поклонников не волноваться, потому что коронавирус побеждён. Певица идёт на поправку и готовится возобновить свою эстрадную деятельность.

Из основных симптомов, которые звезда эстрады наблюдала на протяжении всей болезни она отметила кашель, высокую температуру, ломоту в суставах, насморк, рвоту и даже обморок.

Читайте на портале "Комментарии" — ученые исследовали, сколько вируса нужно, чтобы заразить здорового человека COVID-19. Как оказалось по итогам исследования, коронавирусом могут заболеть далеко не все. Поскольку в исследовании принимали участие люди, которые не были ранее вакцинированы, то дело не в вакцинации и не в иммунитет, которые возникает после нее.

Также издание "Комментарии" сообщало -в Минздраве рассказали, в чем опасность одновременно заразиться коронавирусом и гриппом.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/uzhasnaya-rvota-i-obmorok-izvestnuyu-ukrainskuyu-pevicu-skosil-omikron-11702431.html
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