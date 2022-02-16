Известны имена ведущих церемонии вручения Оскара 2022

Церемонию награждения премии "Оскар", которая пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе, будет вести трое волшебных красавиц. Называем на радио MAXIMUM их имена. Итак, на сцене "Оскара" будут работать стендап-комик Эми Шумер ("Красавица на всю голову", "Девушка без комплексов") и актрисы Реджина Голл ("Очень страшное кино") и Ванда Сайкс ("Черная комедия", "Назад на землю", "Рио"). Об этом сообщает Variety. Продюсер конкурса Уилл Пэкер, отвечавший за подбор ведущих, хотел привлечь как можно больше зрителей после того, как прошлогоднее мероприятие показало самые худшие в истории рейтинги. Для решения этой проблемы он решил набрать женскую харизматичную команду, в которой каждая из ведущих близка комедийному жанру.

Оскар - фото из открытых источников

Также на церемонии вручения впервые объявят самый лучший фильм, по мнению зрителей. До 3 марта пользователи могут отдать свой голос за любимую картину. Проголосовать можно даже за ленты, не ставшие номинантами "Оскара", – к публикации нужно добавить хэштег #OscarsFanFavorite. Напомним, номинанты на "Оскар" были объявлены 8 февраля. В категории "Лучший фильм" представлены "Аллея ужаса" Гильермо дель Торо, "Белфаст" Кеннета Брана, "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "В руках пса", "Дюна", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Не смотрите вверх", "Сядь за руль моей машины" и "CODA. Ребенок глухих родителей".

Напомним, 8 февраля звезда сериала "Черный" Трейси Эллис Росс и звезда "Американской истории ужасов" Лесли Джордан объявили номинантов на "Оскар-2022" во всех 23 конкурсных категориях. Лидером номинантов является "Сила собаки", получившая 12 номинаций. Около сзади была "Дюна" с 10 номинациями. "Белфаст" и "Вестсайдская история" с семью, а "Король Ричард" получил шесть номинаций. Нынешняя церемония вручения премии Оскар, продюсером которой является Уилл Пэкер, режиссер Гленн Вайс, возвращается в голливудский Dolby Theatre. В шоу будет ведущий впервые с 2018 года, хотя ведущий вечера еще не объявлен. Дэнни Гловер получит гуманитарную премию имени Джина Гершолта, а Сэмюэл Л. Джексон, Элейн Мэй и Лив Ульман получат почетные премии "Оскар" от Академии кинематографических искусств и наук, руководящего органа премии "Оскар".

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